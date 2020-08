Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Roger Mooren James Bond

★ ★ ★ ★

Erittäin salainen. Ohjaus John Glen, 1981

Nelonen ma 10.8. klo 21.00

Ydinaluksen salakoodit ovat joutumassa venäläisten käsiin. 007:n esimiehen ystävä murhataan veneellään ja tytär päättää kostaa. Seikkaillaan Kreikan saaristossa, mutta myös hiihtokeskuksessa, merenpohjassa ja yläilmoissa. Erittäin salainen on viides seitsemästä Bondista, joissa pääosassa esiintyy Roger Moore.

Filmi perustuu Ian Flemingin novelliin For Your Eyes Only (1960). Yhteys kirjailijan tekstiin ja Mooren brändille tuoman huumorin ja ylilyöntien suitsiminen tuottivat yllättävän vakavan ja linjakkaan Bond-filmin. Roger Mooren kevyen viileä supervakooja ja huvittunut asenne sopivat rautaisella ammattitaidolla luotuun viihdejännäriin.

Sir Roger oli hienostuneiden, huumorinpilkkeisten ja kirkasotsaisten, mutta itseironisten sankarien esittäjä: Ritari Ivanhoe, Pyhimys - Simon Templar ja Bond. Kukaan ei muista näyttelijän ”taiteellisia” rooleja. Eikä tarvitsekaan. Moore oli ainutlaatuinen valkokangaspersoona omalla tyylillään.

Erittäin salainen avaa helikopterilennolla, jossa Jamesilla on hengenlähtö lähellä. Toisessa bravuurissa etsitään pienoissukellusveneellä kadonnutta koodiboksia, kolmannessa ollaan joutua haiden hampaisiin korallien keskellä. Bond-veteraani John Glenin ohjaus huipentuu jännittävään vuorikiipeilyyn vuosikymmentä ennen Renny Harlinin ja Sylvester Stallonen Cliffhangeria (1993).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vuoropuhelu kiinnittää huomion 20-vuotiaan luistelijatähtösen ja 46-vuotiaan pääkonnan epäsuhtaan. 53-vuotiaan agenttikonkarin ja 23-vuotiaan ”Bond-tytön” suhde otetaan annettuna. Luis Buñuelin Intohimon hämärässä kohteessa (1977) säväyttänyt Carole Bouquet on naispääosassa omaehtoinen, moderni naissankari.

Mutta onko James Bond taidetta? Turha kysymys. Nauttihan elokuvahistorian tinkimättömin taideohjaajakin Erittäin salaisesta, varsinkin edellä mainituissa jaksoissa loistavan John Groverin leikkaustaidoista. Tämän Bond-fanin nimi oli Bresson - Robert Bresson.