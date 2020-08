Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Neron ja taviksen ei niin helppo ystävyys

★ ★ ★

The Song of Names.

Ohjaus François Girard, 2019

Elisa Vuokraamo, Google Play, Viaplay, Blockbuster, SF Anytime

Musiikkijournalisti Norman Lebrechtin romaani The Song of Names voitti Whitbread-palkinnon vuonna 2002. Elokuvassa viulistilahjakkuus Dovidl pääsee brittiperheeseen pakoon Puolaan hyökännyttä Hitleriä. Perheen poika Martin on kateellinen ottopojan vietyä paikan isän silmäteränä. Koltiaisista tulee silti kavereita.

Läpimurtokonsertin alla Dovidl katoaa. Martin kuluttaa vuosikymmeniä etsimiseen. Oliko viisasta hyväksyä veljekseen näin itsekeskeinen nero?

Aikuisroolissa loistaa Tim Roth. Clive Owen viulukoteloineen näyttää mafiatappajalta.