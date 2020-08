Tv-viikon valinta: Kommelluksikas uusi rikosparivaljakkosarja

★ ★ ★ ★

McDonald & Dodds.

Ohjaus Richard Senior, Laura

Scrivano, 2020

Yle TV1 la 15.8. klo 19.40

Uuden näyttelijän myötä Midsomerin murhissa apupoliisin rooli pieneni. Komisarion oikea käsi enää säesti pomoa ja ihaili sivusta tämän oivalluksia. Sama tilanne on Vera Stanhopen uudella kaudella. Kohtaukset syötetään päätähdelle. Aito yhteistyö puuttuu. Tilannetta paikkaamaan saapuu virkeä, komediallinen rikossarja McDonald & Dodds. Siinä etsiväduon vastakkaisia lahjoja käytetään tasapainoisesti. Kiinnostavuus rakentuu mainion näyttelijäparin persoonille. Käsikirjoitukseenkin on satsattu. Murhamysteereissä on tavanomaisia sarjakliseitä kinkkisempiä mutkia.

Paikkana on idyllinen Bath. Tutkijakaksikko muodostuu Lontoosta passitetusta nirppanokasta ylikomisario McDonaldista (Tala Gouveia) ja toimistohommissa harmaantuneesta ylikonsta Doddsista (Jason Watkins). Nuori naisetsivä luottaa nopeaan päättelykykyyn. Eläkeikää lähestyvä miespoliisi koluaa kirjastossa ja tekee muistiinpanoja lyijykynällä vihkoon.

Yle pätkii tämänkin sarjan tapaukset kahteen osaan. Kyytiin kannattaa hypätä heti, sillä ruuti on kuivinta sähäkässä ensijaksossa.