Kokkolalainen No Stars urakoi ikämiesten JKKI-futiksessa sekä kentällä että järjestäjänä – Ensimmäinen kolmesta turnauksesta tänä viikonloppuna Santahaassa.

KOKKOLA

Kokkolalainen No Stars on vahvasti kuvassa mukana, kun pelataan tämän vuoden JKKI-jalkapallon lopputurnauksia. No Stars toimii järjestäjänä peräti kolmessa eri ikäluokassa elo-syyskuun aikana. Lisäksi neljät kisat käydään Helsingissä ja yhdet Kuopiossa.

– Olimme viime kesänä kakkosia turnauksissa, joita isäntäjoukkueet voittivat. Niin meille tuli kaikkiaan kolmet kisat järjestettäviksi, kertoo No Starsin puuhamies Rolf Mannström.

Tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina pelataan Santahaassa mitaleista 55-vuotiaiden ikäluokassa. Turnauksen kymmenen joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon, joista kaksi parasta etenee pyhän mitalipeleihin.

No Starsin kanssa samassa alkulohkossa kamppailevat FC Kiffen, Lahden Reipas, Keravan Dynamo ja Lehmon Pallo (Joensuu).

– Maan parhaat ovat paikalla. Etelästä eivät heikommat porukat lähde näin kauas, kun tietävät turnauksen tason. Viime vuonna hävisimme loppuottelun niukasti Puijon Pallolle ja nyt yritetään kirkastaa mitalia.

Kotijoukkueella on ymmärrettävä etu ikämiesten jalkapallokisoissa jo pelkästään siksi, että pelaajiston saaminen paikalle on muita helpompaa. Joskus saattaa pelaajia oli käytettävissä liiaksikin.

– Meillä on käynyt harjoituksissa yli 30 pelaajaa. Siitä riittää pelaajia aika hyvin eri ikäluokkiin. Järjestelyhommissa autellaan vuorollaan toisiamme, Rolf Mannström tietää.

Kesän ensimmäisessä JKKI-turnauksessa tuli No Stars neljänneksi. Kyse oli nelikymppisten turnauksesta. Tulevana viikonloppuna pelaavat 65-vuotiaat Helsingissä. Täkäläisistä on mukana monin kertainen mestari Kokkolan Konkarit.