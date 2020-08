Kari Torppa ja Ville Pohjola Heimarin aurinkoisen ravi-illan onnistujia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolalaisen Rainer Björkrothin valmentama ja teerijärvisen Ville Pohjolan ohjastama Zolene oli ykkönen Kokkolan Heimarin radan kesän jälkimmäisen ajopäivän isorahaisimmassa lähdössä. Zolene kiri takamatkalta lähteneenä voittoon nuorten sarjassa ja kuittasi tililleen 1600 euroa.

Kahden pelisuosikin laukattua heti alkumatkasta kinastelivat Golda Suarez ja Fixit kolmannen puolikkaan 14,5-vauhdilla.

– Olivat kyllä kaukana karussa siinä takasuoralla, mutta minulla oli ihan hyvän tuntuinen hevonen. Kiri irtosi mukavasti ja ehdittiin vielä kärkeen. Zolene on 3-vuotiaaksi aika valmis hevonen menemään, kehuskeli Pohjola laukaalaisomistuksessa olevaa ajokkiaan.

Hetkeä myöhemmin narutteli Pohjola kakkosrahoille toisella Björkrothin valmennettavalla, Gitano Thiebenillä.

Ranch Rocky Road toi kahden voiton miehelle ensimmäisen tikun. Kuortaneen tamma spurttasi iloisesti ohi keulasta väsyneen Mac Light Princen saatuaan tämän takaa tilaa. Kaustisen Spectre oli lopulta lähdön kakkonen.

Illan T4-peli eteni pitkään eteläpohjalaisten merkeissä. Kurikkalainen Ville Koivisto säästi High Profilen kirivoimat loppuun ja kaasutti vaivatta yllätykseen ohi Kurir Brodden.

– Juoksu lähti luontumaan meidän kannalta hyvin, kun pääsimme kolmanteen ulkopariin. Kun vedin laput alas, niin peli oli selvä, selvitti Koivisto.

Olavi Oja-Nisulan H.V. Tokka jyskytti johtaneen Virittäjän rinnalla pitkään tasaisen reippaasti. Loppusuoralla Ilmajoen ruuna kurkotti johtoon, eikä päästänyt toiseksi tullutta Himangan Pelin Sälliä kunnolla uhkaamaan.

Kolmannessa kohteessa haki Kimmo Pökkä Melody Heelillä kärkipaikan ensimmäisen kurvin jälkeen. Jani Suonperän ajama Maize kävi rahasuoralla vierellä, mutta joutui tyytymään kakkosrahoihin.

Ahti Antti-Roiko ei etukäteen uskonut, että Raahen ruuna Pofori olisi kauden toisessa kisassaan vielä voittovireessä. Toisin kuitenkin oli. Luminon laukattua kuolemanpaikalta hallitsi Pofori tilannetta vapaalta radalta ja voitti lopulta helposti.

Ravien ainoa aidosti keskipohjalainen voittajavaljakko oli Javeri/ Kari Torppa. Utumor ja Noriina ottelivat kärkiparina ja Halsuan mies Torppa herkutteli loppuratkaisua odotellen näiden takana. Ennätyksensä lukemiin 30,5a pudottanut Javeri voitti ylivoimaisesti.

– Javeri on vielä vähän hätäinen näihin touhuihin. Tamma nousee korkealle sarjoissa, kunhan vain terveyttä riittää. Tiedä mikä tästä tuleekaan. On se niin lahjakas, tuumi Torppa 5-vuotiaasta kotikasvatista, jonka toinen omistaja on Marika Tikkalahti.

Illan kovimmassa lämpöisten sarjassa sooloili Elliott Boko keulavoiton. Ykkösrahoille ylsivät myös Lex Nicolas/ Tapani Salojensaari sekä Vauhdin Siru/ Tero Ahovuori.