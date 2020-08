Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Politiikan syksyssä voi tapahtua vaikka mitä – Kaikki on mahdollista eikä melkein mikään yllätä

Monellakin puolueella on vakava mietinnän paikka, sillä enemmistö kansalaisista kokee, että puolueet ovat etääntyneet kansalaisista ja heidän tarpeistaan. Sitran selvityksen mukaan puolueiden tulisi parantaa viestintää kannattajiensa kanssa sekä vahvistaa keskustelua. Jos ihmiset halutaan saada kiinnostumaan vaikkapa kuntavaaleista tai politiikasta yleensä, olisi poliitikkojen syytä kuunnella kansalaisia herkällä korvalla.

Puolueet käyvät kovaa taistelua äänestäjistä ja kuntavaalit häämöttävät. Keskustan kannatus ei ole lähtenyt nousuun, vaikka puolue on paljon esillä puheenjohtajakamppailun vuoksi ja muutos on näköpiirissä. Tällä viikolla tiede- ja kulttuuriministerinä aloittanut Annika Saarikko ilmoitti runsas viikko sitten odotetusti haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

Ylen tuore gallup näyttää keskustalle karmeita lukemia: puolue on pudonnut viidenneksi suosituimmaksi puolueeksi jääden myös vihreiden taakse. Gallupit ovat oma lukunsa, mutta ei keskustan kaltaisen puolueen 10,5 prosentin gallup-tulos voi olla herättämättä huolta ennestään sekaisin olevassa puolueessa.

Nyt on pakka sen verran hajalla, että hyvät neuvot ovat enemmän kuin tarpeen. Puolueessa on syytä miettiä, mistä kaikesta onkaan kysymys. Synkkäilmeisen puheenjohtajan maakuntakierros ei ole selvästikään auttanut. Saarikon kanssa voi olla samaa mieltä siitä, että hallituspaikalla uhittelu ei sovi hallituspuolueelle vaikeina aikoina.

Pääministeripuolue SDP:n suosio on ennätyslukemissa. Pääministeri Sanna Marinin toiminta ja näkyvyys EU-kokouksen yhteydessä vakuutti yleisönsä. Keskustelu EU-asioista on edessä eduskunnassa syksyllä. Välillä täytyy itse kunkin muistutella, että Marin ei vielä edes ole puolueen puheenjohtaja.

Toiseksi suosituimpana puolueena jatkaa perussuomalaiset, jotka ovat kulkeneet kohusta toiseen. Perussuomalaisten ylilyönnitkin ovat uponneet potentiaalisiin kannattajiin. Myös EU-kokouksen päätösten kyseenalaistaminen tuntui onnistuneen paremmin perussuomalaisilta kuin kokoomukselta, jonka kannatus on melko tasaista.

Vaikuttavalle oppositiopolitiikalle voisi olla tilausta, mutta kokoomusjohtaja Petteri Orpolle oppositiossa oleminen ei parhaalla tavalla istu. Demokratiaan kuuluu sekin, että joku ja jotkut ovat oppositiossa. Sieltä käsin on normaalisti helpompi onnistua kuin pääministeripuolueen tuolilta vaikeina aikoina. Pakko sanoa, että kokoomus ei ole avauksissaan onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, jos avauksia on edes ollut.

Politiikassa syksy on jo alkanut ja tuntuu kuin kesätaukoa ei olisi ollutkaan. Keskustan puoluekokous syyskuun alussa on saanut jo etukäteen selvästi enemmän huomiota kuin demarien kokous, joka pidetään jo kahden viikon kuluttua. Syykin on selvä. Demarien kokouksessa ei ole mitään erityistä jännitettävää. Viimeisen vuoden tapahtumia tarkasteltaessa voi arvioida, että kaikki on mahdollista eikä melkein mikään yllätä.