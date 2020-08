Alkava syyslukukausi on osassa alueen kouluista ahdas, Ylivieskassa ja Kokkolassa sadat oppilaat aloittavat koulunkäynnin väistötiloissa: "Tämä lukukausi koronan tuomin rajoituksin on ihan muuta, mihin on aiemmin totuttu, pitää ymmärtää, että kouluun tullaan vain ihan terveenä", muistuttaa Ylivieskan sivistysjohtaja



Olemme saaneet Soiten lääkäreiltä ohjeistusta, rehtorit vievät saadut ohjeet omille oppilaitoksilleen, kertoo Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja Terho Taarna.

Koulut alkavat pääsääntöisesti peruskoulujen sekä lukioiden osalta kuluvalla viikolla. Edellinen lukukausi päättyi koululaisilla hitusen vaihtelevin käytännöin.