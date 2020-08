Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Urheilu antaa ja ottaa – Jalkapallokaupungissa ei ole samantekevää, mitä KPV:ssä tapahtuu

Kokkolan Pallo Veikkojen valmentajavalinta on kuohuttanut tunteita jalkapallopiireissä Kokkolassa. Kohumanageriksikin tituleeratun Miika Juntusen valinta sai sosiaalisen median keskustelupalstat laulamaan ja valtakunnan mediakin on asialle syttynyt.

Kysymyksiä on aiheuttanut Juntusen historia. Taustalla on vuonna 2019 saatu ehdollinen vankeusrangaistus kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Jalkapallon pelaajayhdistys on puolestaan kritisoinut Juntusen työtä seurajohtajana ja arvostellut tämän johtamistyyliä.

KPV:n manageri ja rahoittaja Matti Laitinen on sijoittanut joukkueeseen rahaa, aikaa ja sydäntä. Hän on kommentoinut Juntusen valintaa muun muassa sillä, että joukkue kaipaa nyt sydäntä.

Tappioputken jälkeen Jani Uotinen sai lähteä, missä sinänsä ei ole erityistä ihmeteltävää, kun Veikkausliigaa tavoittelevalla joukkueella oli koossa viiden pelin jälkeen viisi pistettä. Aika ja pelit näyttävät, mikä on loppukauden meininki Kokkolassa.