Kolme kaveria Kokkolasta osti Suomen vanhimman musiikkiliikkeen jäämistön Pietarsaaresta – "Onko tässä Heikki Silvennoisen kitarakotelo?"

PIETARSAARI

Pietarsaaren ydinkeskustassa Kauppakujalla sijaitsevan Musikcentralenin ovelle ilmestyi myynti-ilmoitus keväällä 2018.

Samassa suvussa kolmella sukupolvella olleen musiikkiliikkeen irtaimisto on vihdoin myyty. Tavarat myytiin huutokaupalla, jonka voitto meni naapurikaupunkiin.

Ostajina on kolme kokkolalaista miestä: Marko Välisaari, Arto Junttila ja henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Kauppasopimus allekirjoitettiin perjantaina. Kauppasumma on salainen.

Musiikkiliikkeestä on muodostunut valtakunnallinen erikoisuus, koska siellä on lattiasta kattoon tavaroita analogisen aikakauden varhaishetkiltä saakka. Musikcentralen avattiin vuonna 1928.

Musikcentralen saattoi hyvinkin olla Suomen vanhin saman perheen omistuksessa säilynyt musiikkiliike.

Liikkeen omistaja Håkan Lillqvist ei tiettävästi ostanut uusia tavaroita liikkeeseen enää vuoden 1990 jälkeen. Lillqvist kuoli huhtikuussa 80-vuotiaana.

Lillqvistin valtakunta on tarjonnut uusille omistajille yllätyksiä jo ensitutustumisella.

– Onko tässä Heikki Silvennoisen kitarakotelo? kysyy Junttila.

Heikki Silvennoinen on muusikko ja näyttelijä, joka tunnetaan myös lempinimellä "Kangasalan Clapton". Kitarakotelon pinnalle on raapustettu teksti: "Hessun basso Tampere".

Junttila ostaa ja myy antiikkia toiminimellä Antiikkia ja vanhaa Kokkolaa. Marko Välisaari puolestaan pyörittää osto- ja myyntiliikettä Antade Oy:tä Kannuksessa.

– Myymme nämä tavarat eri väyliä pitkin, kuten suoramyynnillä keräilijöille ja huutokauppaamalla. Osa menee varmasti myös kaatopaikalle, sanoo Välisaari.

Nyt heidän on löydettävä uudet ostajat C-kaseteille, vanhoille soittimille, nuottivihoille, konsolipeleille ja kameroille, sekä muille tekniikaltaan vanhentuneille laitteille. He eivät pidä tehtävää mahdottomana, mutta aikaa se vaatii.

– Pelkästään LP-levyjä on kolmisentuhatta, viuluja on parikymmentä, kitarankieliä on tuhat kappaletta ja plektrojakin kymmeniä tuhansia, arvioi Junttila.

Kellarin varastoon on kätketty lukematon määrä putkiradion varaosia. Huuliharppujakin löytyy roppakaupalla, jos koulut haluavat niitä ostaa.

– Onkohan tämä mandoliini vai banjo? Kukaan meistä ei ole musiikkimiehiä, sanoo Junttila.

Miehet pohtivat myös sitä, mahtaisivatko jotkut myyntiartikkelit kiinnostaa kaupunginmuseota.