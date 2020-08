Lukijan mielipide: Juntusen valintaa KPV:n valmentajaksi ei voi hyväksyä

KPV:n valmentajavalintaa on vaikea ymmärtää saatikka hyväksyä. Voittaminen on tietenkin tulosurheilussa tavoite, mutta siihen ei pidä pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. Ei yrityselämässäkään käytetä mitä keinoja tahansa.

Tänä päivänä urheilussa tunnustetaan eettisiä arvoja, joita KPV:n valmentajavalinnassa ei kunnioiteta. Vaikka Miika Juntunen on toki palkattu vain valmentajaksi, jolla ei ilmeisesti ole talousvastuuta, hänen taloudellisia rötöksiä ei voi sivuuttaa. Hän tunnetaan myös vieraspelaajien epäasiallisesta kohtelusta.

Edustusjoukkueen valmentaja on isossa ja näkyvässä roolissa jalkapalloseurassa, etenkin kasvattajaseurassa.

KPV:lla on pitkät ja ansiokkaat perinteet. Seurassa on tehty hyvää työtä. Pelitaitojen kehittämisen lisäksi vastuullinen seura kasvattaa nuorista yhteiskuntakelpoisia aikuisia. Mitähän KPV-ikonit Telimaan Olli , Paavolaisen Väni ja monet muut palloveikot valinnasta olisivat miltä? Tuskinpa hyväksyisivät sen. KPV on myös monelle muulle kuin minulle rakas seura. Tätä ei vain voi hyväksyä.

P.S. Jos on ollut tarkoituksena saada mahdollisimman paljon negatiivistä näkyvyyttä KPV:lle, on asiassa onnistuttu eriomaisesti.

Ville Sammallahti