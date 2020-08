Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas: Miksi julkinen käsittely närkästyttää kaupunginjohtaja Mattilaan kohdistuvassa kritiikissä? – Median tehtävä on tuoda esiin ihmisten ääni

Miksi paikallinen media on olemassa? Tai miksi journalismia tehdään? Miksi media nostaa asioita esille, kuuntelee vinkkejä, selvittää asioita ja tarkistaa faktoja? Ennen käytettiin ilmaisua, jonka mukaan sanomalehti on vallan vahtikoira ja sama tehtävä monien muiden tehtävien lisäksi medialla on edelleen.

Taloudellista ja yhteiskunnallista valtaa käyttävät ihmiset ovat vastuussa asiakkaille, kuntalaisille, ihmisille omista toimistaan. Yksityisten yritystenkin on noudattava lakeja, määräyksiä, työehtosopimuksia ja toteutettava yhteiskunnassa hyväksyttyjä toimintatapoja. Julkisyhteisöt ovat erityisen tarkastelun alaisina.

Päätöksenteon ja toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys kuuluvat demokratiaan ja nykyaikaiseen yhteiskuntaan. Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit toimivat ihmisten asialla ja kansalaisten vuoksi. Yhtään kaupunkia ja kuntaa ei tarvita ilman asukkaita. Sama koskee tietysti maakuntaa ja valtiota. Edustuksellisessa demokratiassa esimerkiksi vaaleilla valitut kansanedustajat tai kunnanvaltuutetut edustavat kansalaisia.

Viime viikon perjantaina 31.7. Keskipohjanmaa uutisoi verkkosivuillaan ja seuraavana päivänä printtilehdessä Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattilan toimintatapoihin kohdistuneesta kritiikistä. Keskipohjanmaa lähti tekemään juttua omilta lähteiltään saamiensa vinkkien perusteella. Tämänkaltaisen jutun tekeminen ei ole koskaan yksinkertaista useasta syystä. Kysymys on vakavasta asiasta ja kohdistuu henkilöön. Aihe on tietyllä tavalla arka ja haastateltavien ja faktojen saaminen ei ole helppoa.

Juttua tehtäessä ja julkaisemisesta päätettäessä toimituksen on otettava huomioon eettiset, journalistiset, eettisjournalistiset, inhimilliset ja juridiset asiat. Tämä on normaalia arkipäivää, mutta usein tapaukset ovat arkisempia ja yksinkertaisempia.

Tässä tapauksessa oli tärkeätä kuulla heitä, jotka kokevat tulleensa huonosti tai epäasiallisesti kohdelluiksi. Lisäksi Keskipohjanmaa haastatteli luottamushenkilöä, jolla oli tietoa asiasta. Hän kuvaili haastattelussa, että "poliitikoista iso osa on tietoisia tästä, mutta asiaan ei viitsitä tarttua, jotta paska ei tartu takinliepeeseen".

Väitteethuutamisesta ja pelolla johtamisesta ovat senlaatuisia, että työnsä hoitava media ei voi olla niitä selvittämättä. Asiassa eteneminen ja toimenpiteistä päättäminen on kaupungin ja luottamusjohdon ja luottamushenkilöiden työtä ja selvittely on jo alkanut.

Keskipohjanmaan juttu on aiheuttanut runsaasti keskustelua, ja sekin on yksi median tehtävistä. Kaupunginhallitus on kaupunginjohtajan esimies. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) oli Keskipohjanmaan haastattelussa 2.8. tyrmistynyt Stina Mattilaan kohdistuvista syytöksistä. On hienoa, että esimies puolustaa alaistaan, mutta reaktio saattoi kertoa osaltaan selityksen sille, miksi nykyiset ja entiset työntekijät eivät ole vieneet asiaa eteenpäin "virallisia reittejä" pitkin. Ongelman ei tulisi olla se, että asia on tuotu esiin "väärää kautta" vaan itse ongelmaan pitää pureutua. Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki sanoi tiistain Keskipohjanmaassa (4.8.), että "se harmittaa todella, että kritiikki esitetään tällä tavoin anonyymisti ja vieläpä julkisuuden kautta".

Jos virallinen protokolla toimisi, miksi ongelmaa ei sitten hoidettu. Olisi odottanut kaupunginhallituksen puheenjohtajan, valtuuston puheenjohtaja Tiina Isotaluksen (sd.) ja vaikkapa henkilöstöjohtajan spontaanin ja ensimmäisen reaktion olevan huoli työntekijöistä sen sijasta, että harmitus kohdistui asian julkisuuteen.

Media hoitaa lopputyönsä julkisesti, joten ei tätä muuten voinut hoitaa. Minulla ei ole mitään tietoa sellaisesta, että ongelmaan olisi tartuttu ilman julkisuutta. Ehkä olisi, ehkä ei olisi, mutta olisiko tämänkaltainen missään tilanteessa kaupungin sisäinen asia? Kokkolan kokoisen kaupungin johtaja on isoa valtaa käyttävä ihminen, jonka toimilla on suuri vaikutus.

Itse asia etenee siten, että Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee johtamisasiaa maanantaina ja tuolloin Mattila antaa oman selontekonsa asiaan. Ajatuskin siitä, että kaupunki olisi jättänyt asian käsittelemättä kommenttien "nimettömyyden" vuoksi, ei ole mitenkään perusteltu. Onhan kaikkien etu, että tilanne ja väitteet selvitetään. Julkisissa kommenteissa itse Stina Mattila on kuulostanut täysin asialliselta ja valmiilta käsittelemään esiin tullutta johtajuusongelmaa. Aika näyttää, mikä on koko keissin lopputulos.

Kaupungin luottamusjohdon reagointi siihen, että haastateltavat ovat nimettömiä, on joutavaa. Kun puhutaan työhyvinvoinnista, pelosta ja johtamisesta, pitää olla todella rohkea ja varma tuesta, jos uskaltaa tulla esiin omalla nimellään. Myös media on tyytyväinen saadessaan omalla nimellään esiintyviä haastateltavia. Se on aina helpointa. Olennaista tässäkin lehtijutussa on, että vaikka haastateltavat ovat jutussa nimettömiä, nimet ovat luonnollisesti toimituksen tiedossa, haastateltavia on useita ja lähteet ovat toisistaan riippumattomia. Viime viikon perjantain juttu ei perustunut nimettömiin viesteihin, joita kritiikittömästi julkaistiin.

Lähdekritiikki on osa journalistista prosessia. Lähdesuoja on ehdoton. Se, että toimitus ei kerro haastateltavien nimiä, ei oikeuta kaupunkia suhtautumaan asiaan yhtään vähättelevämmin kuin nimellään prosessin mukaan edenneiden kohdalla. Työläämpi ja vaikeampi tämä tapa tietysti on. Ihmisten äänen on kuuluttava.

