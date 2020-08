Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuusi vuotta sitten Heikki Ylikoski sai syntymäpäivälahjaksi uuden pyöräilykypärän. Oli niin hieno, että seuraavaksi piti käydä ostamassa uusi pyöräkin, ensimmäinen kippurasarvinen maantiepyörä.

Ilman koronaa Heikki olisi ajanut tänä vuonna pyörällä Pariisiin kavereiden kanssa reilun 1800 kilometrin matkan. Mutta se ei tarkoita, että kyseessä on joku ultraharrastajien ryhmä ja hurahdus. Kyseessä on kansainvälinen Rynkeby-hyväntekeväisyyspyöräily, jossa on mukana ihan tavallisia ihmisiä.

Vuosituhannen vaihteessa Tanskassa Rynkeby Foodsin työntekijät saivat ajatuksen pyöräillä Pariisiin katsomaan Tour de Francen maaliintuloa. He saivat matkaa varten firmalta vähän rahaa ja tuoremehut. 11 kaverusta teki retken ja kun rahaa jäi ylitse, se lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. Siitä projekti on paisunut usean tuhannen pyöräilijän tapahtumaksi joka kesä ja kahdeksaan maahan. Paitsi tänä vuonna.

Edelleen hyväntekeväisyys on tärkein asia, rahaa kerätään Suomessakin ja kaikki yritysten lahjoitukset annetaan ilman mitään kuluja Lasten Syöpäsäätiö Aamulle ja Sylva ry:lle kotimaahan. Pyöräilijät maksavat itse omat kulunsa ja mehufirma Eckes-Granini hoitaa hallinnolliset kustannukset pääsponsorina. Suomessa rahaa hyväntekeväisyyteen on kertynyt seitsemässä vuodessa yli 3,3 miljoonaa euroa.

Vaasan Rynkeby-joukkue, johon Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan osallistujatkin kuuluvat, on harjoitellut viime syksystä lähtien yhdessä.

– Syyskuun alussa tuli tieto, että hakemukseni oli hyväksytty ja olin mukana porukassa. Aika pian sen jälkeen käytiin kokeilemassa pyöriä ja tehtiin tilaukset niistä, sitten alkoi jo harjoittelu loppusyksystä, kertoo Heikki Ylikoski.

– Talvella meillä oli viikoittain spinning-harjoitukset sisätiloissa sekä muita yhteisiä tapaamisia, mutta sitten maaliskuussa kaikki pysähtyi, jatkaa Sanna Ahola, toinen ensikertalainen.

Hänellä pyöräily alkoi oikeastaan vasta viime syksystä. Mutta harjoittelu on ollut päättäväistä, tällä hetkellä on tänä vuonna kertynyt ajokilometrejä kilpapyörällä 7 000 kilometriä.

– Vaikka hyväntekeväisyys pienten lasten hyväksi on tärkein elementti, niin kyllä tässä on samalla kyse kokonaisvaltaisesta elämänmuutoksesta. Omasta kunnosta ja hyvinvoinnista sekä toisaalta vahvasta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ryhmän kanssa, hän kertoo.

Alkuperäisen idean mukaisesti mukaan valitaan ihmisiä erilaisista taustoista, eri-ikäisiä, eikä edes alustavalla kuntotasolla ei ole kovin suurta merkitystä. Joten syksyisin aloittavan alueelliset ryhmät voivat olla hyvin kirjavaa porukkaa. Aikaa on tuossa vaiheessa noin 9 kuukautta suureen koitokseen ja aikaisemmat projektit ovat osoittaneet, että kuka tahansa pystyy siihen jos sitoutuu kunnolla tavoitteeseen.

Molemmat, sekä Sanna että Heikki, korostavat että Rynkeby teamin toiminta ja siinä ajaminen ei ole mitään pyöräretkeä Eurooppaan. Harjoitusta vaaditaan aika paljon, pitää olla ajettuna vähintään 2 500 kilometriä ennen ensi kesän starttia. Ja pelkkä yksin pyöräily maanteillä ei riitä, mukana on tekniikkaharjoitusta sekä ennen kaikkea opettelua ryhmässä ajamiseen ja toimimiseen.

– Kun porukassa on yli kymmenen pyöräilijää, niin siellä pitää tietää tarkalleen miten ajetaan ja miten vaihdetaan paikkoja, miten viestitään ja annetaan merkkejä koko ryhmän läpi, sanoo Heikki.

– Ajaminen on yllättävän kurinalaista touhua, varsinkin kun mukana on aina ensikertalaisia, joille tämä kaikki on uutta, jatkaa Sanna.

– Jo vauhdin pitäminen tasaisena saattaa olla haastavaa aluksi. Itse ihmettelin ensimmäisten lenkkien jälkeen, että luulin ajaneeni kovaa, eikä se ollut vielä edes normaalia ryhmän matkavauhtia, hän nauraa. Mutta harjoituksen ja kilometrien myötä se matkavauhti nousee sinne 26 km/h tasolle ja sillä pystyy ajamaan pitkiäkin päivämatkoja.

– Ryhmässä ajettaessa tulee mukaan myös peesihyöty, huomauttaa Heikki Ylikoski. Kärjessä ajavat pyöräilijät ottavat tuulen vastaan ja ryhmän keskellä pääsee paljon helpommalla. Sitä ei uskoisi kuinka paljon sillä on merkitystä ennen kuin sen itse kokee.

Jokaisella ajoryhmällä onkin kapteenit ja lisäksi määrätyt vetomiehet, jotka pystyvät tekemään töitä kärjessä pitempään. Vaikka Sanna ja Heikki ovat vielä ensikertalaisia, eivätkä sentään kapteeneita, hekin pääsevät ensi vuonna tekemään vetäjän hommaa ajoryhmien kärjessä.

Vaikka kumpikin pyöräilijä asuu Kokkolassa, he kuuluvat Vaasan TRGM joukkueeseen. Yhteisiä harjoituksia pidetään vaasalaisten kanssa ja oikeastaan porukkaa on mukana vähän joka puolelta Vaasan ja Kokkolan väliltä. Kun pahimmalta epidemialta alueellamme vältyttiin, ryhmä jatkoi harjoituksia toukokuun lopulta lähtien.

– Nyt tilanne on ollut sikäli hyvä, että meitä on Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueelta kymmenkunta niin voimme pitää omia harjoituksia täällä, eikä tarvitse joka viikko ensi keväänä lähteä Vaasaan harjoituksiin, toteaa Sanna Ahola.

Vaasan ryhmään kuuluu tältä vuodelta noin 30 pyöräilijää, joista suurin osa jatkaa ensi vuodelle ja yrittää uudestaan Pariisin, jos tilanne sen silloin sallii. Silti mukaan haetaan vielä uusia itsensä haastajia.

– Kokkolassa meillä on ensi viikolla infotilaisuus Kaarlessa torstaina 13.8. kello 18.00 jossa kerromme tarkemmin ensi vuoden projektista ja siellä voi jättää hakemuksen jos haluaa tulla mukaan, sanoo Heikki Ylikoski.

Ihan ilmaista hankkeeseen osallistuminen ei ole. Keltaisen kilpapyörän ja ajovarusteiden hankkiminen sekä itse matkalla tarvittava hotellipaketti maksavat yhteensä reilut 2500,- €. Ja muitakin juoksevia kuluja jokaiselle pyöräilijälle tulee harjoituskauden aikana sekä hieman matkallakin Pariisiin. Toisaalta sillä rahalla saa ainutlaatuisen kokemuksen lisäksi hyvän kunnon, pyörän, tarvikkeita ja ison määrän pitkäikäisiä ystäviä.