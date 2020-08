Lukijan mielipide: Koronan ja vähän muunkin tiimellyksessä – Pidän erittäin vastuuttomana kuntia, jotka ovat lähteneet leikkaamaan kustannuksia lasten ja nuorten mahdollisuudesta opiskella

Tämän hetken keskusteluissa korona vie tietysti suurimman huomion. Sen lisäksi puhutaan kuntataloudesta ja sen ongelmista. Monen kunnan talous oli jo ennen koronaa kriittisellä tasolla. Ja valitettavan useissa kunnissa on nostettu esille toimenpiteitä lomautuksista lähtien ja osassa on jo päätöksiäkin olemassa. Suurimmalta osaltaan toimet kohdentuvat opetustoimeen. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä laittaa jäitä hattuun.

Koronan myötä keväällä siirryttiin etäopetukseen, joka sittemmin purettiin, osin siksi, että opettajat näkevät oppilaansa ja saavat paremman kuvan tilanteesta. Asiantuntijoiden arvion mukaan erityisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa oleville lapsille pitkä etäopetusjakso loi entisestään haasteita oppimiseen.

Keväällä jo nähtiin, että etäopetusjakso kasvatti lasten ja nuorten lisätuen tarvetta sekä opetuksessa, että oppilashuollossa. Opetusministeri Andersson kertoi haastattelussa, että tuen tarve tulee syksyllä olemaan poikkeuksellisen suuri.

Hallitus on myöntänyt perusopetukseen 70 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatukseen 14 miljoonaa euroa. Näistä Kokkolan osuus on esi- ja perusopetukseen 1 024 250 euroa ja varhaiskasvatukseen 133 250 euroa. Ministeri Anderssonin mukaan lisärahoituksella varmistetaan se, että kaikissa kunnissa saadaan kartoitettua oppilaiden tilanne ja voidaan antaa lisäopetusta, oppilashuollon palveluja ja ohjausta kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Talousvaikeuksissa oleville kunnille on luvassa vielä lisää taloudellista tukea. Yli 300 miljoonaa euroa ohjataan hallituksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa edistävän hankkeen kautta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Huomionarvoista näissä tukirahoissa on se, että ne voi joutua maksamaan takaisin, mikäli kunta on lomauttanut varhaiskasvatuksen tai opetuksen henkilöstöä samoissa toiminnoissa, joihin myönnetty lisärahoitus kohdentuu.

Pidän erittäin vastuuttomana kuntia, jotka ovat lähteneet leikkaamaan kustannuksia lasten ja nuorten mahdollisuudesta opiskella ja asettaen jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien lasten tulevaisuuden vaakalaudalle. Yhteiskunnalla ei ole varaa yhdenkään lapsen ja nuoren menettämiseen. Jokainen lapsi ja nuori on ansainnut tasavertaiset mahdollisuudet opiskella tulevaisuuttaan varten.