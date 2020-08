Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korona-ajan itsekkyys ihmetyttää – Olisi kaikkien kannalta parasta, kun Suomessa ei tarvitsisi palata tiukkoihin rajoituksiin

Periaatteessa kuka tahansa voi sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin eikä sille välttämättä voi yhtään mitään. Sairastumisesta syyllistäminen johtaa pahimmillaan salailuun ja siihen, että testeihin ei mennä ja oireita peitellään. Tämä on toivottavasti äärimmäinen reaktio.

Suomessa koronatestejä tehdään jatkuvasti enemmän ja viranomaiset pitävät tärkeänä, että testeihin pääsee matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi Soiten alueella testejä tehdään kaikkina viikonpäivinä. Kun tartuntojen määrä on Suomessa kääntynyt jälleen kasvuun, ovat kaikki käytössä olevat keinot taudin pysäyttämiseksi tarpeen.

Kun valtiovalta on alkanut höllentää matkustussuosituksia ja ollaan muutenkin palattu ns. normaaliaikaan poikkeusoloista, on osa ihmisistä halunnut toteuttaa matkustushalujaan. Ulkomaanmatkoista puhutaan välillä niin kuin olisi kysymys syömiseen tai asumiseen liittyvästä perustarpeesta tai oikeudesta.Reissuun on päästävä hinnalla millä hyvänsä. Nyt jo tiedetään, että monet viime aikojen uusista koronatartunnoista ovat tuliaisia ulkomaille tehdyiltä matkoilta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistyi perjantai-iltana koronavirustestaus. Ensimmäisenä testiin ohjattiin matkustajat, jotka saapuivat Romanian Bukarestista. STM:n mukaan jopa kolmasosa Romaniasta saapuneista matkustajista kieltäytyi koronatestistä. Viranomaisten mukaan tarkoituksena oli selvittää, toimiiko vapaaehtoisuuteen perustuva testaus. Lauantaina testattiin Pohjois-Makedoniasta Turkuun tulleita.

Suomen koronavirustilanne on saatu pidettyä maltillisena, kun ihmiset ovat vastuuntuntoisesti noudattaneet suosituksia ja ohjeistuksia. Esimerkiksi vapaaehtoinen karanteeni on toiminut varsin hyvin tähän mennessä, mutta tiedossa on tapauksia, joissa karanteenista ei ole välitetty.Hallitus on linjannut, että vapaa-ajanmatkustus ulkomaille ole suositeltavaa lukuun ottamatta niitä maita, joista rajoitukset on purettu. Karanteenisääntöjä on jouduttu tiukentamaan siten, että matkustusrajoitusmaista palattaessa on pysyttävä kokonaan kotona.

Koronarokotteeseen on vielä matkaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n huhti-toukokuussa tekemän selvityksen mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista ottaisi koronarokotteen, jos se tulee saataville ja sitä suositellaan. STT:n jutun mukaan toistaiseksi on epävarmaa, kuinka suuri rokotetaso vaadittaisiin, jotta koronavirusta vastaan saataisiin laumasuoja. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi, että 40–50 prosentin kattavuudella tartuntaketjuja saataisiin kuitenkin jo katkaistua.

Suomessa rokottamiseen suhtaudutaan yleensäkin myönteisesti. On todennäköistä, että näin tapahtuu myös käytännössä, kun rokotukset aikanaan alkavat. Siihen asti on kuitenkin pärjättävä muilla keinoilla. Ihmisten oma toiminta vaikuttaa myös kanssaihmisten terveyteen, jopa talouteen. Olisi kaikkien kannalta parasta, kun Suomessa ei tarvitsisi palata tiukkoihin rajoituksiin. Nyt vaaditaan vastuunkantoa kaikilta.