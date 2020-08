"Hyvin on ymmärrystä henkilökunnan asemaa kohtaan" – Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkankaan kirjoitus Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattilaan kohdistuvan kritiikin uutisoinnista kerää kommentteja verkossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan päätoimittajan Tiina Ojutkangas kertoo, miksi median oli syytä ottaa esille Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattilaa kohtaan esitetty kritiikki. Ojutkankaan kirjoitus Miksi julkinen käsittely närkästyttää kaupunginjohtaja Mattilaan kohdistuvassa kritiikissä? – Median tehtävä on tuoda esiin ihmisten ääni herätti nopeasti kommentteja Keskipohjanmaan verkossa.

Keskipohjanmaa julkaisi viime viikon perjantaina Mattilan johtamistavasta kertovan jutun, jonka tiedot oli hankittu useilta nimettömiltä haastateltavilta. Sittemmin kaupunginjohtajaan kohdistuvaa kritiikkiä kommentoivat muun muassa Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus (sd.) ja Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.).

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila antaa selvityksensä asiassa maanantaina Kokkolan kaupunginhallitukselle.

NimimerkkiRuotsalainen toteaa näin:

"Totta kai "ihmisten ääni" on tärkeä. Mutta äänen sävy mediassa on yhtä tärkeä, varsinkin näinä aikoina, kun niin paljon puhutaan lisääntyvästä vihapuheesta ja kiusaamisesta eri muodoissa."

Nimimerkki Ruotsalainen toteaa myös, että "Alkuperäinen "juttu" oli sävyltään tuomitseva, mikä ehkä oli kirjoittajan tarkoituskin. Ja kritisoijia on helppo löytää kaikista organisaatioista, aina on niitä "sorrettuja", jotka hakevat oikeutta omille mielipiteilleen juorupuheiden ja vihjailujen kautta. Joten vastapuolen äänille ja ko. henkilön puolustajille kuuluu myös oikeus tulla esille ilman että heitä väheksytään ja jopa pilkataan."

Kaksi lukijaa kiittää uutisoinnista:

"Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Siinä on monta tulokulmaa, ja hyvin on ymmärrystä henkilökunnan asemaa kohtaan. Ehkä vähitellen asiat korjaantuvat suunnassa jos toisessakin, 2-3 vuoden kuluttua viimeistään."

"Kiitos pääkirjoituksesta, se on täyttä asiaa ja kiitos rohkeudesta tarttua asiaan ja suoraselkäisestä journalismista."

Nimimerkki Aktiivikansalainen: "Päätoimittajan artikkeli on ulkopuolisin silmin nähty syvällinen analyysi asian tämänhetkisestä vaiheesta. Asiassa esiintyneillä kaupungin korkeilla virka- ja luottamushenkilöillä on ollut pääosin huoli asian saamasta julkisuudesta ei niinkään huoli henkilöstöstä. Siltä osin kuin varsinaista asiaa ovat kommentoineet, on useista lausumista paistanut vankat ennakkoasenteet ja kanta näyttää lyödyn lukkoon jo ennen asian tutkimista."

Aktiivikansalainen toteaa myös: "Henkilöstöä on jopa syyllistetty perättömäksi väitetyillä lausumilla. Ja juuri näihin viran- ja luottamustoimenhaltijoihin henkilöstön pitäisi pystyä luottamaan hädän hetkellä. Vielä kun kaupungin nollatoleranssi ja toimintamallit eivät vakuuta, niin julkisuus on se viimeinen oljenkorsi. Päätoimittajan artikkeli on tässä tilanteessa parasta, mitä asiantila huomioiden on journalismin keinoin tehtävissä. Myös lehden aikaisempi uutisointi asiasta on ollut kiitokset ansaitsevaa."

