Haapajärven Ha-Sa:n toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas toivoo, että puun hinta joustaisi sahatavaran hintojen mukaisesti: "Nyt se ei tahdo joustaa"

HAAPAJÄRVI

Ajankohtainen ongelma suomalaisilla sahoilla on kilpailukyvyn puute, sanoo Haapajärven Ha-Sa Oy:n toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas.

– Sahatavaran myyntihinnat ovat liian alhaiset suhteessa siihen, mitä raakapuusta maksetaan, sanoo Pitkäkangas.

Sahatavaran hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Suomesta käsin markkinahintaan ei voida vaikuttaa.

– Suomessa sahatavaran hinnat eivät voi olla kaukana ulkomaisista hinnoista. Puuraaka-aineen hinnan tulisi joustaa sahatavaran hintojen mukaisesti, mutta nyt se ei tahdo joustaa, toteaa Pitkäkangas.

Tällä hetkellä puun hinta on korkealla, mutta ei kuitenkaan parin vuoden takaisen suhdannehuipun lukemissa. Tukeista saa nyt uudistushakkuissa pystykauppana 55-59 euroa kuutiolta. Kuitupuusta maksetaan puun järeydestä riippuen 17-21 euroa kuutiolta.

– Metsänomistajat ajattelevat asiaa tietenkin omalta kannaltaan. Silloin kun puun hinta on alhaalla, myyntihalukkuus on alhaalla. Myydään mieluummin silloin, kun hinta on korkealla, toteaa Pitkäkangas.

Puuraaka-aineen kovasta kustannustasosta kärsii erityisesti sahatoimiala, jolla raaka-ainekustannusten osuus on kaksi kolmasosaa kustannuksista.

Puuta korjataan ympäri vuoden.

Viime talven lauha sää tarkoitti huonoja olosuhteita puunkorjuulle, kun sateiden pehmittämä maa ei kestänyt metsäkoneiden ja tukkirekkojen painoa. Lauha talvi ohjasi yhtiöiden ostomiehiä kesäleimikoihin.

– Talvileimikoihin ei päästy oikein käsiksi. Pitkin talvea piti hankkia kesäkorjuukelpoisia leimikoita, ja niiden perässä hinta nousi, sanoo Pitkäkangas.

Suhdanteet heikkenivät jo vuosi sitten. Suomalaisten sahojen tuotanto on vähentynyt 20 prosenttia vuodessa. Myös HASA on tehnyt tappiota vuoden ajan.

Alkuvuoden työtaistelut sekoittivat tilannetta entisestään, kun sahatyöntekijät lakkoilivat kikyä vastaan.

– Jos johonkin kohtaan, niin siihen kohtaan lakko sopi. Muuten olisimme joutuneet supistamaan tuotantoa markkinatilanteen takia, sanoo Pitkäkangas.

Alkuvuodesta puhuttiin paljon Britannian EU-eron vaikutuksista maailmankauppaan. Maailman myrskyt iskevät suhdanneherkkään liiketoimintaan, jossa 90 prosenttia tuotteista päätyy vientiin. Pitkäkangas ennustaa brexitin vaikutusten jäävän vähäisiksi.

– Näillä näkymin sahatavaralle ei ole tulossa tulleja. Maahantuontibyrokratiaa se tietenkin kasvattaa.

Pitkäkankaan mukaan korona ei ole vaikuttanut HASAn toimintaan. Eniten korona on vaikuttanut kuusisahojen toimintaan. Kuusisahat joutuivat rajoittamaan tuotantoa, kun Ranska ja Italia laittoivat rajansa kiinni.

– Metsäsektori on selvinnyt koronasta kokonaisuudessaan suhteellisen hyvin, mutta heikko suhdannetilanne rasittaa sahatoimialaa, sanoo Pitkäkangas.

Hän uskoo, että koronan vaikutukset tulevat vasta jälkijunassa. Vuoden viimeisen kvartaalin näkymät ovat heikot.

– Tavara on liikkunut hyvin kesän ajan ja liikkuu hyvin vielä syyskuun loppuun saakka. Pelkona on, että syksyllä rakentaminen hiljenee ja kysyntä jossain määrin hiljenee, ennustaa Pitkäkangas.

Pietarsaaren Alholman sahan kesäseisokki on juuri päättynyt ja tuotanto palaa normaaleille raiteilleen.

Paikallisjohtaja Mika Åby ei halua kommentoida sahan kannattavuutta, koska Alholman saha on vain yksi osa metsäkonserni UPM:ää.

– Alkuvuoden lakon jälkeen olemme tänä vuonna sahanneet normaalisti, Åby kuvaa tilannetta.

Brexitin sisältö on vielä avoin, joten mahdollisiin brexitin seurauksiin hän ei ota kantaa. Koronan vaikutukset näkyvät monilla markkinoilla maailmanlaajuisesti.

– Meidän myynti on pystynyt reagoimaan tilanteeseen löytämällä korvaavia markkinoita, sanoo Åby.

Alholman sahalta lähtee tavaraa Britannian lisäksi Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan. Tärkein markkina löytyy kuitenkin kotimaasta.

– Näiden alueiden sisältä olemme pystyneet löytämään korvaavia kohteita korona-aikana, sanoo Åby.