Tiina Ruotsalan kolumni: Nykytaide on ennakkoluulotonta löytämisen iloa, kun vain esimerkiksi Kiasmassa huomaa etsiä ja katsoa kaikki näyttelykerrokset.

Tuskin Jolon panttivankikriisistä julkisuuteen joutunut Seppo Fränti arvasi, että kun draamasta olisi kulunut kaksikymmentä vuotta, hänestä kirjoitettaisiinkin laajoja, nykytaiteeseen liittyviä artikkeleita. Fränti on ostanut taidetta nuorilta tekijöiltä neljän vuosikymmenen ajan. Mieluisaa taidetta on löytynyt muun muassa Kuvataideakatemian lopputöiden joukosta. Kun Kampissa sijaitseva koti täyttyi teoksista niin, ettei sekaan enää mahtunut, hän päätti kolme vuotta sitten lahjoittaa kokoelmansa Kiasmalle. Kokoelmassa on 650 teosta vajaalta sadalta taiteilijalta, ja pääpaino on viimeisen 20 vuoden aikana tehdyissä ja kerätyissä teoksissa. Fräntin kokoelmasta on nyt esillä reilut kaksisataa teosta – maalauksia, piirroksia ja grafiikkaa. Näyttely on yhden ihmisen näkökulma moderniin kuvataiteeseen.

Nykytaiteen museot niin Suomessa kuin muualla maailmassa ovat näyteikkuna taiteeseen, joka on paljon muutakin kuin vain maalauksia. Kiasman kerrokset eri näyttelyineen takaavat, että luvissa on aina jotain sellaista, jonka muistaa vuosikymmenten jälkeenkin.

Vaikka Fräntin kokoelma ei sykähdyttänyt henkilökohtaisesti viettäessäni kesäistä perjantai-iltaa museossa, niin brittiläisen taiteilija EdAtkinsin ja suomalaisen Liisa Lounilan näyttelyt painuivat mieleen.

Atkinsin teos SafeConduct vie katsojan lentokentän turvatarkastukseen sekä koneen turvaohjeisiin, jotka myös esitetään animaationa. Groteski ja hauska turvatarkastus sai mahtipontista voimaa Ravelin Bolerosta. Turvaohjeita jaettiin puolestaan pilke silmäkulmassa, vaikka lennolla kyseessä oli kuolemanvakava tilanne. EdAtkins lienee vielä ajankohtaisempi kuin neljä vuotta sitten, jolloin museo vastaanotti SafeConductin. Ainakin itse näin koen.

Liisa Lounilan teokset ovat pieniä havaintoja asioista, jotka jäävät helposti huomaamatta. Hän kuvaa ja äänittää arkea – sattumia. Katvealue-näyttelyssä äänillä on iso merkitys. Aika kuluu, kellot tikittävät ja luontokin on läsnä. Näyttelyvieras vaeltaa videoiden, ääni-installaatioiden, esineiden, neonvaloteoksien keskellä sekä virtuaalitodellisuudessa. Lounilan näyttely alleviivaa satunnaisen kävijän havahtumista ajan kulumiseen.

Kiasma on täynnä nykynäyttelykävijöitä, jotka eivät enää odota perinteisiä taidekokemuksia, vaan elämyksiä, jotka säilyvät mielessä vuosikymmeniä.

Edesmennyt kokkolalainen kuvataiteilija Jorma Korpela innostui aikoinaan restauroinnissa käytettävästä jauheesta, joka näkyi vain UV-valossa. Hän kokosi K.H. Renlundin museon Roosin talolle tilateoksen, joka syttyi kun hehkulamput sammuivat. Päivänvalossa teokset olivat hiilipiirroksia ja veistoksia, mutta UV-valossa ne hohtivat kuin sudenkorennot. Muistan sen aina.