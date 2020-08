Mielipide Kokkolan JHL:ltä: Luottamusta edistävää johtamista tarvitaan

Hyvä työyhteisö auttaa meitä hoitamaan työmme kunnialla, hyvin ja tehokkaasti. Silloin tuotamme tulosta työantajalle ja saamme mielihyvää itsellemme.

Työhön liittyy aina sekä mukavia että epämiellyttäviä puolia. Osin syynä on henkilöstön oma toiminta ja osin esimiesten tapa toimia. Ihmiset ovat hyvin erilaisia ja toimivat eri tavoilla eri tilanteissa. Kun tiedetään minkä he kokevat vaikuttavan työyhteisön tiiviyteen ja hyvinvointiin, silloin tiedetään, mitä esimiesten tulisi tehdä. Esimiesten työstä henkilöstöjohtaminen on työhyvinvointiin eniten vaikuttava tekijä.

Tavoitteena tulisi aina olla hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Tärkeää on nostaa esille työyhteisötaitojen merkitys työn sujuvuudelle ja työntekijöiden hyvinvoinnille, kehittää yhteisiä toimintatapoja ja määritellä hyvän työyhteisön pelinsäännöt.

Kun työstä saa pitkäkestoista tyytyväisyyttä ja todellista työn iloa, on se tehokasta ja arvokasta työaikaa työnantajalle. Silloin työntekijä saa eniten työtä tehtyä ja työtä tehdään paljon tehokkaammin kuin muuten. Silloin työntekijät viihtyvät työyhteisössä ja työilmapiiri on hyvä. Se on jotain, mitä työnantajien pitäisi pyrkiä saamaan aikaan työpaikoilla. Työssä viihtyminen vaikuttaa myös sairastavuuteen ja töistä poissaoloihin. Se on työantajalle tavoittelemisen arvoinen tilanne.

Työyhteisön sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys siinä, minkälainen työpäivä työntekijällä on. Työkavereilta saatu kannustus ja tuki työlle auttaa jaksamaan vaikeammissakin työtilanteissa. Työilmapiirin kannalta työntekijöiden arvostus toisiaan kohtaan on oleellista, jokaisen on voitava tuntea olevansa tärkeä työssään, jotta sen jaksaa tehdä kunnolla.

Luottamusta edistävää johtamista tarvitaan, jotta ihmiset voivat työskennellä yhdessä organisaation perustehtävän suorittamiseksi. Erityisesti luottamusta tarvitaan johdon ja henkilöstön välillä kehitettäessä hyvin toimivaa ja tuloksellista työyhteisöä. Se on osa työyhteisön sosiaalista pääomaa. Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja kehittyvän työorganisaation. Luottamusta edistävät oikeudenmukainen johtaminen, sovittujen toimintatapojen noudattaminen, toisia arvostava vuorovaikutus, vastuullisuus, rehellisyys ja avoin tiedonvälitys.

Hyvän johtamisen kriteerit: Johto jakaa samanaikaisesti sekä vastuuta että valtuuksia, työpaikalla toimitaan eettisesti, työpaikalla on turvallista keskustella avoimesti, johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi, jokaista arvostetaan työpaikalla.

Roy Pietilä, Kokkolan JHL 44 pj

Jaana Pikkarainen-Haapasaari, Kokkolan JHL 44 vpj

Jani Jumppanen, Kokkolan JHL 44 plm

Ari Viiliäinen, Kokkolan JHL 44 plm / tunti