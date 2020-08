Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Jokainen ansaitsee hyvän koulutien – Korona-aikana kouluilla on tavallistakin suurempi vastuu

Lasten, nuorten ja henkilökunnan syyskauden avaus on tänä vuonna poikkeuksellinen. Koronasta ei voi välttyä puhumasta tässäkään yhteydessä. Koulujen alku on jännityksen paikka normaalistikin. Tällä kertaa jännityksen aiheita on useita.

Keväällä koulua käytiin pitkään etäopiskeluna. Peruskoululaiset ehtivät käydä koulua pari kolme viikkoa lähiopetuksessa ja ottaa tuntumaa normaaliin koulunkäyntiin. Pitkän kevään jälkeen lähopetus saattoi olla paikallaan, että opettajilla oli mahdollisuus tavata kaikki lapset ja ottaa tuntumaa kevään sujumiseen. Koulussa ei ole kysymys pelkästään oppimisesta vaan pienistä ja isoista ihmisistä kaikkine asioineen ja elämäntilanteineen.

Kokkolan sivistysjohtaja Terho Taarna kuvailee tilannetta sanomalla, että tavoitteena on aloittaa lähiopetus niin normaalisti kuin se tässä ajassa on mahdollista (kp 10.8.). Tavoitteena on turvata kaikille turvalliset tilat ja terveellinen opiskeluympäristö. Siinä on normaalistikin tekemistä.

Koulut ovat saaneet Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lääkäreiltä ohjeistusta. Rehtorit vievät ohjeet omiin kouluihinsa. Ohjeistusta tulee myös THL:n ja Opetushallituksen kautta.

Ohjeiden runsaus on siunaus, mutta varmasti niiden seuraamisessa riittää tekemistä. Turvavälit, käsien peseminen, käsidesin käyttö ja ruokailun porrastaminen kuulostavat periaatteessa helpoilta keinoilta pysäyttää koronatartunnat. Uudenlaisten käytännön asioiden yhdistäminen opetukseen ei ole helppoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaustisen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula muistuttaa Keskipohjanmaassa kotien roolista. Vanhempien tehtävänä on muistuttaa käsihygienian tärkeydestä ja pitää huolta siitä, että kouluun mennään terveenä. Testaamisen merkitystä korostetaan koko yhteiskunnassa eikä turhia riskejä saa ottaa.

Koulutien aloitus ei ole pelkästään koronaa vaan erityisesti pikkukoululaisten ja esikoululaisten kohdalla on kysymys elämän harvinaisista hetkistä ja kohokohdista. Jokainen koululainen ja koulun työntekijä ansaitsevat mukavan koulutien alusta lähtien. Tänä aikana kouluilla on tavallistakin suurempi vastuu.