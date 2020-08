Lukijan mielipide: Leikatun journalismin ala

Lännen Median päätoimittajat puuttuvat todelliseen ongelmaan kannanotossaan (KP 1.8.), jossa esittävät myös Euroopan komission kajonneen YLE:n ja Suomen valtion väliseen toimintaan. Sanomalehtien huolen aihe on kuitenkin enemmän liiketaloudellinen, kuin journalistinen.

Jos on Lännen Media osaltaan kesyttämässä median villiä länttä, sitä ei näytä haittaavan sen kesyyntyminen ensisijaisesti YLE:n paimenpillin äänelle. Median takinkäännön 1960-70 luvuilla muistavat hyvin vanhukset. Dementiaa potee nyt historian opetus. Tuuliajolla on kaikenlaista.

Yleisradion kulttuuriin näyttää kuuluvan, että sillä on aina oltava julkilausumaton missio, piilo-opetussuunnitelma. Sen operatiivinen toteuttaminen ei vaadi toimittajien kaksoiskansalaisuutta. Juuri nyt riittää kaksikielisyys ja ammattikoulutus perinteikkäässä opinahjossa. Perinnehän niissä on marxilainen.

Kuvittelenko vain, kun näen YLE:n ohjelmiston otsikoiden välistä vilahtelevan turhautuneisuuden purkauksen: ”Neuvostoihmisiksi eivät ehtineet, ruotsalaisiksi eivät rupea, mutta olkaamme me edelleen suomisyöjiä!”

Suomen lehdistön moniäänisyys on sovittautuneisuutta Hiidenkiven hienosäädöllä samaan saarnavirteen, YLE:n toimiessa lukkarina. Ennen Yle soitti radiossa keskipäivällä yksiviivaisen a:n koko Suomen pysymiseksi vireessä. Sittemmin se on alkanut virittää meitä aamusta iltaan.

Vain Ylen kanavilla voi nähdä ohjelmia, joiden nimi alkaa sanalla totuus. Toisinajattelijoiden julkaisuyritelmät taas leimataan valemediaksi. Leikattua on sellainen journalismi jolle totuus ja valhe on osoitettu valtion avustuksen ohessa.

Talouden lait eivät tue oikeaoppisuutta. Pikemminkin lehti, joka vapautuisi katsomaan ja rohkaistuisi kertomaan sen, miten tosiasiat itsessään näyttävät olevan, saattaisi vielä saavuttaa taloudellistakin menestystä ja vapautua valtion valjaista – tuesta, joka köyhdyttää sekä antajaa, että saajaa.

