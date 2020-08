Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kesälomien päättyminen on vaikuttanut kiihdyttävän koronavirustartuntojen kasvua koko maassa. Koulutyön alkua silmällä pitäen moni on korostanut sitä, ettei oireista lasta saa laskea koulutielle saati tuoda päiväkotiin.

Koronaohjeistuksissa on paikoitellen kohtia, jotka herättävät kummastelua ja epävarmuutta siitä, mikä on oikea tapa toimia kussakin tilanteessa. Yksi ihmettelyn aihe on muun muassa se, miten perheessä järjestetään karanteeni, jos esimerkiksi yhdellä perheenjäsenellä epäillään koronatartuntaa.

Sääntönä on, että vain oireinen perheenjäsen jää karanteeniin.

– Hän jää kotikaranteeniin siihen saakka, kunnes testitulos on saatu. Muut perheenjäsenet saavat kulkea töissä, koulussa ja päiväkodissa. Toki tätäkin sovelletaan tapauskohtaisesti: jos on kovin iso riski selkeästä altistumisesta, voidaan soveltaa, kertoo Soiten infektiosairauksien ylilääkäri Marko Rahkonen.

Hänen mukaansa perheisiin ei anneta mitään erityisiä ohjeita, miten toimia niissä tapauksissa, jos yhdellä perheenjäsenellä epäillään koronavirustartuntaa.

– Kaikki, jotka käyvät testeissä, saavat lyhyen kirjallisen ohjeen, jossa on selvitettynä kaikki perusasiat koronaan liittyen.

Rahkosen mukaan on selvää, ettei koko perhettä voida asettaa karanteeniin, vaikka yhdellä perheenjäsenellä epäiltäisiinkin koronavirustartuntaa.

– Oireettomien henkilöiden tartuttavuudesta ei ole saatu luotettavaa kuvaa eikä meillä ole tieteellistä näyttöä siitä, miten tartunta etenee oireettomista ihmisistä.

– Jos ajatellaan, että esimerkiksi sata henkilöä käy testissä ja he kaikki ovat viisihenkisen perheen jäseniä, niin me olisimme pian tilanteessa, jossa 500 henkeä olisi karanteenissa. Tällöin suuri joukko ihmisiä pidettäisiin pois töistä ja koulusta 1-2 päivän ajan ja ehkä turhaankin. Se olisi ylireagointia, Rahkonen summaa.

Linjaus on peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Kun henkilö saa positiivisen testituloksen, niin sittenhän tilanne muuttuu. Tällöin koko perhe tai henkilön lähipiiri asetetaan karanteeniin tartuntalain pykäläin mukaisesti.