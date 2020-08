Vastikään Kokkolassa, Kaustisella ja Pietarsaaressa vieraillut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sdp) antoi julkisuuteen alueemme lentoliikennettä koskevan tärkeän viestin: hän on tekemässä toimia maakuntien lentoliikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Ministeri kertoo tavoittelevansa pysyvää ratkaisua, joka koskisi kaikkia niitä kenttiä, joihin Finnair on keskeyttänyt lentoliikenteen. Näiden joukossa on ”omamme ”, Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä.

Ministeri Harakan viesti on tärkeä ja toivoa herättävä. Se osoittaa, että alueemme toimijoiden huoli on kuultu. Valtioneuvostossa ymmärretään alueemme vahvasti vientiin suuntautuvan yritystoiminnan huolestuneet äänenpainot kuin myös edunvalvontatoimijoiden viestit. Hyvä niin.

Tiedämme, että koronatappiot ovat tähän mennessä merkinneet Finnairille noin 180 miljoonan euron tappiot. Tulevasta ei tiedä kukaan. Vaikka valtio on pääomittanut yhtiötä, ovat senkin rahkeet rajalliset tappioiden kattamisessa. Samalla valtiovallan on kuitenkin kannettava vastuunsa myös eri maakuntien kansalaisten ja elinkeinoelämän liikkumisen tarpeista näiden pitäessä osaltaan kansantalouden rattaita pyörimässä.

Ministerin Harakan tavoite ryhtyä erityisen työryhmän vetäjäksi, joka etsii keinot lentoliikenteen aloittamiseksi niin Kokkola/Pietarsaari kuin muiltakin maakuntien kentiltä, osoittaa vahvaa sitoutumista ongelman ratkaisemiseksi. Toivoa sopii, että myös meidän alueen eri toimijat osoittavat yhdessä rakentaen ne askelmerkit, joiden varaan liikenne turvataan. Saattaa hyvin olla, että punnittavaa on esim. siinä painotammeko useampia päivittäisiä vuoroa vai harvempia päivittäisiä suoria lentoja, voiko valtio osallistua ostotoimin lentoihin jos alue sitouttaa tähän myös itsensä, tavoitellaanko projektiluontoista ratkaisua pysyvän sijaan ja onko löydettävissä sopivan suuruista konekantaa Finnairin kalustosta vai onko ne haettava jostain muualta. Tässä vain eräitä kysymyksiä mainitaksemme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alueemme erityispiirteet, eli esim. täällä toimiva kansainvälinen yritystoiminta merkittävine vienteineen, sekä yli 400 km etäisyys Helsingistä, jota monet asiantuntijat pitävät kriittisenä rajana ja perusteena valtiovallan velvoitteille turvata lentoliikenne, ovat sellaisia joiden soisi tässä tilanteessa johtavan hedelmälliseen yhteistyöhön kaikkien asiaan vaikuttavien toimijoiden kanssa. Nyt on yhteistyön aika.