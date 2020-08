Kaustiselta kotoisin oleva näyttelijä Mikko Penttilä mukana tulevalla Putouksen erikoiskaudella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

MTV3:n viihdeohjelma Putous alkaa jälleen syyskuussa.

Tälläkin kertaa sketsiohjelmassa on mukana kaustiselta kotoisin oleva näyttelijä Mikko Penttilä, joka on ollut viihdeohjelmassa mukana 8. tuotantokaudelta lähtien. Tänä syksynä on vuorossa ohjelman 13. tuotantokausi.

Tällä kertaa viihdeohjelma kulkee nimellä Putous Allstars ja kauden ajan kerätään varoja tukemaan kotimaan lapsiperheitä, joiden ahdinkoa koronakriisi on lisännyt.

Penttilän lisäksi ohjelmassa ovat mukana Jenni Kokander, Riku Nieminen, Joonas Nordman, Kiti Kokkonen, Christoffer Strandberg, Jussi Vatanen, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen, Ernest Lawson, Mari Perankoski, Timo Lavikainen, Pilvi Hämäläinen sekä Mikko Töyssy.

Putous Allstars -kauden ohjaa Riku Nieminen ja pääkäsikirjoittajana toimii Pietari Vihula.