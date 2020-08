Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keskusta on hankalassa paikassa, kun puoluekokouksen kohtaloa pohditaan – Puolueilla poikkeussuunnitelmat vuoden tärkeimpään hetkeen

Korona-aika vaikuttaa myös tuleviin puoluekokouksiin, joita ensin siirrettiin alkukesästä syksylle. Nyt kokouksia toteutetaan vaihtelevin järjestelyin. SDP:n kokous on runsaan viikon kuluttua Tampereella, jossa puoluekokousedustajat on jaettu kahteen ryhmään.

Kokoomuksen puoluekokoukseen osallistuvat vain äänivaltaiset ja sääntömääräiset kokousedustajat. Riskiryhmään kuuluvat kokousedustajat voivat halutessaan osallistua puoluekokoukseen myös etänä viiden alueellisen etäkokouspisteen kautta. Esimerkiksi Pohjanmaan piirin etäpiste on Seinäjoella.

Kokoomuksen kokous on Porissa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Vihreät pitää etäkokouksen myöhemmin syyskuussa.

Ennakolta eniten mielenkiintoa on herättänyt keskustan puoluekokous, joka on suunniteltu pidettäväksi samaan aikaan kuin kokoomuksen oma. Keskustan puoluekokouksen merkittävin asia on puheenjohtajavaali. Istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni kohtaa haastajansa lauantaina 5.9. Tuskin on liioittelua arvioida, että mikäli poliittista ihmettä ei tapahdu, Annika Saarikosta tulee puheenjohtaja pienemmällä tai suuremmalla äänimäärällä. Toki muitakin haastajia on.

Keskustan puoluekokous on perinteisesti melkoinen tapahtuma. Kokoukseen osallistuu tuhansia keskustalaisia ja turvallisuusasioiden järjestäminen on melkoinen ongelma. Keskustalla on pari tuhatta puoluekokousedustajaa, joten etäkokous ei ole vaihtoehto.

Torstaina keskustan puoluehallitus kokoontuu päättämään puoluekokouksen mahdollisesta siirrosta. Käytännössä kokouksen siirtäminen tarkoittaisi sitä, että se voidaan järjestää ensi keväänä, todennäköisesti kuntavaalien jälkeen.

Kokouksen siirtäminen tuskin tulee kyseeseen, jos sen pitäminen ja koronan vuoksi tehtävät turvallisuusjärjestelyt suinkin ovat mahdollisia. Keskustan piirin toiminnanjohtaja ja puoluehallituksen jäsen Mari Kerola arvioi Keskipohjanmaassa, että puolueen johdolla on halua ja painettakin pysyä suunnitellussa aikataulussa. Kerolan huolen kokouksen siirron ympärillä alkavasta spekuloinnista ymmärtää.

Kysymys kuuluu, kenen laariin puheenjohtajakilvan siirtyminen sataisi. Näitä arvioita mahtuu kolmetoista tusinaan. Kulmuni saisi lisäaikaa laittaa asioita kuntoon ja johtaa puolueen vaaleihin, mutta tämä ratkaisu olisi raskas puolueelle ja puheenjohtajalle itselleen. Saarikon arvellaan hyötyvän puoluekokouksen pitämisestä paikoillaan. Korona voi vaikuttaa siihenkin, että riskiryhmäläiset jäävät terveyshuolen vuoksi pois kokouksesta, mikä osaltaan voisi vaikuttaa vaalin tulokseen.

Puoluekokoukset ovat puolueiden toiminnassa tärkeitä tapahtumia. Tärkeys korostuu, kun ollaan valitsemassa puheenjohtajaa, jonka persoonalla on ratkaiseva merkitys.