Keskipohjanmaan viiniarvio: Ei ehkä huippuviini, mutta aika käyttökelpoinen ja maukas

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Winzergenossenschaft Herxheim am Berg Silvaner Trocken 2019, Saksa, 12,98 €

Saksa on ehkäpä Euroopan paras valkoviinimaa. On valikoimaa ja laatua, onneksi meidän myymäläämme saadaan sitä toisinaan. Ja nyt puhun nimenomaan kuivista saksalaisista valkoviineistä, jotka ovat ruokaviinien huippuja. Riesling on tietysti tunnetuin rypäle, mutta muutakin löytyy, kuten Rivaner, josta Herxheim on tehnyt hyvän tuotteen. Ja onhan Rivaner jalostettu Rieslingistä, mutta se on helpompi viljellä, mikä on tehnyt siitä aika suositun Saksassa.

Sen tuoksu on hieman rieslingin mukainen, sitrusta, vihertävää omenaa, päärynää ja aavistus aprikoosia. Raikas, miellyttävä ja puhdaspiirteinen tuoksu, ei kovin voimakas, mutta silti hyvä.

Maku on melko köykäinen aluksi. Sävyjä on silti, sitrus, valkoherukka ja jopa yrttisyyttä. Tarkemmin mietittynä hienostunut maku. Tämä soveltuu aika helposti monenlaiselle ruualle, valkoiselle kalalle, äyriäisille, chevitse-lohelle, sushille ja jopa kaukoidän ruuille, jos ne eivät ole liian tulisia. Vaikka maku ei ole voimakas, se kuitenkin aukeaa mukavasti ruuan kanssa. Rivanerista ei saa ehkä huippuviiniä, mutta aika käyttökelpoista ja maukasta kokeilunhaluiselle suomalaiselle.