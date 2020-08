Hallisevalla ruunaruhtinaalla loistava lähtöpaikka ensimmäiselle matkalle Ylivieskan Keskisessä

9: 1 Marlon Dee, 6 Livi Mystery, 11 Cradled In Love.

Kylmäveristen 2600 metrin volttiin laittaa moni totoaja varman. Heikki Mikkosen ohjastama Tinderi on paperilla porukan vauhdikkain, mutta laukata sekin osaa. Ahti Antti-Roikon ajokki Pofori meni mukavasti Kokkolassa ja ottelee voitosta ruunalle sopivalla matkalla.

Koskelan Akseli on kotimaisista osallistujista lähinnä kolmas kova. Se ei kierrä hanakasti ulkoradoilla, joten takarivin paikka vienee siltä saumat avausmatkalla.

Perjantain mailille Polara pääsee kakkosradalta. Jos ravi maistuu koko matkan, on ennakkosuosikki ja hallitseva ruhtinas varsin lähellä voittoa. Alkukiihdytys voi tuottaa pientä pulmaa, sillä ulompaa lähtevät Kukan Tutu ja Nopsan Vauhti ovat aivan maan nopeimpia auton takaa.

Antti Tupamäen valmentama Polara on tottunut pärjäämään Keskisessä. Tällä kertaa Petäjäveden ruuna tulee starttiin liki kuukauden tauolta. Sen aikana hevosella on varmasti tähdätty juuri Ylivieskan lähtöihin, joissa sen ei tarvitse kamppailla ravikuningas Evarttia ja muita kovia oriita vastaan.

Ylivieskan ravivuoden päätapahtuma on käsillä. Ruunaruhtinasta etsitään jälleen ja ohessa ajetaan useita hienoja lähtöjä mukaanlukien Helätin-ajo ja Malja-ajo. Isoimmat palkinnot jaetaan kuitenkin ruunaruhtinaslähtöjen voittajille. Kymppitonni menee jakoon sekä perjantaina että lauantaina.

Keskipitkältä matkalta ratkaisu

Seppo Luokkala

Uuden ruunaruhtinaan nimi tiedetään Ylivieskan kaksipäiväisten ravien viimeisen lähdön tultua maaliin. Lauantain ohjelman laatineen ovat halunneet jättää sokerin pohjalle.

Oletus, että Polara hallitsee mailia hyvältä lähtöpaikaltaan, ei vielä tee nyky-ruhtinaasta uutta ruhtinasta. 2600 metrin ryhmässä Polara on selvästi enemmän muiden armoilla jouduttuaan radalle 11.

Koskelan Akselin johdolla mennään alkumatka epäilemättä reipasta vauhtia, mikä puolestaan suosii ennakkosuosikkia. Lauantain ruhtinaslähdön vihjaamisessa ollaan tietysti aika paljon viisaampia, kun perjantain maili on juostu.

Malja-ajon 7000 euron ottajaksi erottuu kaksi valjakkoa. Sisäradan Cameron Evo on sijoittunut jatkuvasti kymppitonnin lähdöissä kaksariin. Keulat pitäessään on Olli Koivusen ajokki kärkipäässä.

Cameron Evon lähtönopeus ei ole aivan huikein. Kaustisella juhlinut Com Milton starttaa radalta kuusi ja pyrkii myös liukkaasti matkaan. Mas Champ ja Conny Sisu voivat kaiken onnistuessa sotkea suosikkikaksikon suunnitelmat.

Helätin-ajossa nähdään kuningatarkisan kärkihevosia. Virin Camilla vei tittelin tasaisuudellaan ja yllättävän jaksavalla suorituksella 3100 metrillä. Se ja suljetulla radalla volttaava Liisan Tulilintu voivat joutua tunnustamaan paalun Bilettäjän paremmuuden. Tapio Perttusen ajokki ei vielä Seinäjoen pääkisaan osallistunut, mutta on nousemassa vauhdilla parhaalle tasolle.

T75-pelin varmat ravaavat lämpöisten lähdöissä. Whogonow oli niin mainio pari päivää sitten Kuopiossa, että vain laukka voi viedä siltä voiton.

Varmaksi kelpaa myös Keskisen radan tuntumassa valmennettava Yanru. Se on tehnyt Eija Sorviston tallista pelkästään hyviä esityksiä, eikä tammalähdössä vastus ole aivan hirvittävä.

Lauantain peli lähtee liikkeelle mahdollisesti kahdella Ojanperä/ Raitala voitolla. Ravikuningas Evartti ja avauskohteen Zultanio keräävät melkoisen määrän peliä osakseen.

Ylivieska lauantaina:

1: 7 Turpeinen, 11 Tuikkiva, 8 Seekerin Humu.

2: 3 She Will Be, 6 Bugs Bunny Buzz, 11 Cape´s Captain.

3: 4 Moonlight Velvet, 11 True Lance, 6 Leemark´s Celica.

4: 8 Sorretun Voima, 3 Mootsartti, 2 Hissun Feeniks.

5: 2 Zultanio, 5 M.T. Master Don, 6 Grainfield Ace.

6: 13 Evartti, 6 Lakuri, 3 Enon Vilppi.

7: 8 Yanru, 15 Anni Sue, 16 Lastsundayinmay.

8: 6 Whogonow, 1 Absolut Arctica, 10 Stonecapes Respect.

9: 3 Bilettäjä, 10 Virin Camilla, 14 Liisan Tulilintu, 11 Sävel-Taika.

10: 1 Cameron Evo, 6 Com Milton, 4 Mas Champ.

11: 11 Polara, 6 Josveis, 3 Koskelan Akseli.