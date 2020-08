Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronakin aiheuttaa jännitteitä hallituksessa

Jännitteiden sävyttämänä näytti hallituksen syyskausi alkavan tällä viikolla. Korona aiheuttaa lisäpaineita, mutta toki hallitukseen vaikuttavat puolueiden omat paineet. Kansalaisten kannalta olennaista on se, että asiat hoituvat, taloustilanteen kanssa pystytään elämään ja korona-ajan ohjeet ovat niin selkeät, että ihminenkin ymmärtää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) alkuviikolla julkaisemat pakkokaranteeniratkaisut ja niistä tiedottaminen ovat hämmentäneet ainakin hallituskumppaneita. Pääministeri Sanna Marin muistutti keskiviikkona, että pakkokaranteenista päättävät viranomaiset, eivät poliitikot.

Kiurun sekoilu sai jo tiistaina pietarsaarelaisen oikeusministerin Anna-Maja Henrikssonin (r.) ärsyyntymään. Keskiviikkona keskipohjalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) avautui asiasta harvinaisen hermostuneena. Lintilä ilmaisi myös huolensa taloudesta ja elinkeinoelämästä ja siitä, että pakkokaranteeneihin ei ole hallitus millään tavalla sitoutunut. Lintilä kehottaa nyt miettimään talouden ja terveyden suhdetta.

Lintilän ja monien muidenkin tahojen pohdinta on välttämätöntä. Talouden sakkaamiseen ei ole varaa, mutta ei myöskään koronatilanteen heikentymiseen. Koronatilanteen hoitaminen edellyttää taitavaa tasapainoilua, jossa viranomaisten ja valtiovallan toimilla on suuri merkitys. Tarvitaan myös luottamusta, jota ei kyllä synny, jos Kiurun maanantaina aiheuttaman tilanteen kaltaiset irtiotot sallitaan hallituksessa.

Pääministeri Marin kovisteli keskiviikkona viranomaisia koronatesteihin pääsystä ja testitulosten nopeasta valmistumisesta. Marinin mukaan testiin on päästävä heti ja tulos saatava vuorokauden sisällä. Tämä ei toteudu tällä hetkellä Keskipohjanmaan levikkialueellakaan, jossa koronatilanne on hallinnassa ja testeihin on päässyt sangen hyvin. Tällä hetkellä testitulos valmistuu 1-3 päivässä. Terveysviranomaisia ja tekijöitä on vaikea moittia, kun tietää, millaisessa paineessa työtään tekevät elävät.

Valtioneuvosto linjasi torstaina puoltavansa THL:n suositusta kasvomaskien käytöstä ahtaissa paikoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa. Kasvomaskikaan ei ole mikään ihmekeino eikä korvaa hygieniaa ja turvavälejä. Esimerkiksi Soiten alueella maskisuositus ei ole voimassa, koska uusia tautitapauksia on todettu viimeksi 20. heinäkuuta. Se ei tarkoita, etteikö maskia voi tietyissä tilanteissa käyttää.

Maailmanlaajuinen pandemia on vakava, tilanteet muuttuvat ja jokaisen on syytä pitää omalta osaltaan huolta vastuuntuntoisesta toiminnasta oli kysymys yleisötilaisuuksista tai matkoista.