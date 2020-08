Annika Tiiton kolumni: Marjat ovat yliarvostettuja

Mansikka-aika on ohi. Se on pakko myöntää, vaikka en millään tahtoisi. Nyt on mustikoiden vuoro.

Omat kokemukseni mustikoiden poimimisesta ovat hyvin rajalliset, oikeastaan lähes olemattomat. Vuosia sitten lähdin vanhempieni kanssa marjametsään ja muistan vain sen, että ämpäri ei tuntunut täyttyvän koskaan. Vaikka lappasin ämpäriin mustikoita toisensa perään, pohja näkyi vielä puolenkin tunnin päästä.

En ole siis mikään intohimoinen marjastaja. Se johtuu enimmäkseen siitä, että en pidä marjoista. Mustikat ovat ihan hyviä, mutta niiden poimiminen ei todellakaan ole kaiken sen vaivan arvoista. Lakat ovat pahoja, samoin puolukat.

Puutarhamarjoissa lemppareideni joukkoon nousevat mansikat, vadelmat ja punaherukat.

Tyrnejä en ymmärrä yhtään: marjat maistuvat kamalalta ja niiden poimiminen on täyttä tuskaa. Ensin viillät kätesi piikeillä ja sitten kärvistelet kyyneleet silmissä, kun marjojen mehu kirvelee haavoissa. Itku tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun yrität syödä happamia terveyspommeja, tietysti ilman sokeria.

Mutta älkää tuomitko minua. Viime vuonna yritin elää terveellisesti: laitoin pakkaseen vanhempieni keräämiä mustikoita ja vadelmia sekä viiden kilon laatikollisen kaupasta ostettuja mansikoita.

Tein mustikoista smoothien enkä tykännyt siitä. Vadelmia oli niin vähän, että säästelin niitä viimeiseen asti. Ne ovat siis edelleen pakastimessa.

Ja mansikat viipaloin kauniisti litran rasioihin. Nyt ne ovat niin tiukasti kiinni toisissaan, että könttiä ei saa hajotettua edes vasaralla. Olen yrittänyt.

Vaikka en olekaan se kaikista suurin marjojen ystävä, kohta minä menen metsään. Menen sinne hirvikärpäsistä ja vesisateesta piittaamatta. Menen sinne vaikka väsyttäisi ja olisi paljon muutakin tekemistä. Pian on nimittäin rouskujen aika.

Viime syksynä keräsin korikaupalla karvarouskuja. Yhdellä reissulla niitä oli niin paljon, että täytin sienillä koko takakontin.

Rouskujen kanssa ei tule koskaan sitä ongelmaa, että keruuastia ei täyttyisi, pikemminkin päinvastoin. Usein rouskuja tulee noukittua niin paljon, että niiden käsittelemiseen saakin sitten varata koko seuraavan päivän eikä sekään välttämättä riitä.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.