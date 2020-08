Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Susi pelottaa yhä useampia – Susireviireillä asuvien ihmisten huoli on otettava tosissaan ja petovihaa täytyy ennaltahkäistä

Kuka pelkää sutta? Vastaus on yhä useampi meistä. Susipelkoa tuntevan mielessä susi on vaarallinen ehkä ihmisarkuutensa menettänyt suurpeto. Tuoreen tutkimuksen mukaan susi nostattaa pelkoa, koska se koetaan voimakkaaksi ja arvaamattomaksi. Jokainen haluaa tuntea, että tilanne on hallinnassa. Susi tuntuu pelottavalta, jos tuo hallinnan tunne häviää ja pelon tunne valtaa mielen.

Susi herättää tunteita, joiden käsittelemisessä pitää miettiä omia pelkojaan ja suhdetta suteen. Harva on kohdannut luonnossa elävän suden silmästä silmään, joten mielikuvaan voi kuulua pelon lisäksi tunteita vihasta kunnioitukseen ja kaikkeen tuolta väliltä. Suomalaisista 35 prosenttia arvioi, että suden kohtaaminen pelottaisi heitä paljon ja susi pelottaa yhä useampaa.

Susikanta on kasvanut, ja kohtaamiset ihmisen kanssa ovat lisääntyneet. Tutkimusten mukaan kanta on vahvistunut erityisesti läntisessä Suomessa. Näköhavainnot ja kohtaamiset ovat yleistyneet, joten kannan vahvistumisen voi huomata. Suurpedon tuleminen oman elinpiirin lähellä ehkä aivan kotipihalle muuttaa suhtautumista suteen. Tuntemattoman tultua tunnetuksi voi pelko myös astua esiin. Toisaalta samalla voi tulla esille, että suden kanssa yhteiselo voi myös toimia.

Susien aiheuttamat vahingot lemmikkeille ja kotieläimille herättävät aiheellista pelkoa. Elokuun alussa lampaita tapettiin ja raadeltiin lähellä Leton loma-asutusta ja luontopolkua Kalajoella. Suden surmaamiksi joutui yli kolmekymmentä lammasta. Poliisi ilmoitti, että susista ei aiheutunut ihmisille suoranaista vaaraa.

Pelon takaa voi myös petoviha nostaa päätään. Laittomuuksiin mahdollisesti johtavasta silmittömästä petovihasta ei ole kuitenkaan ratkaisuksi pelkojen poistamisessa.

SusiLIFE-hanke tuottaa tietoa ja työkaluja susien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Hankkeessa mukana olevat muistuttavat, että susi on suurpeto, joten varovaisuus on paikallaan. Suden käyttäytymisen ja oman alueen susireviirien tunteminen auttaa arvioimaan suteen liittyviä riskejä.

Susireviirillä asuvia ihmisiä on kuunneltava tarkalla korvalla, ja toimittava tarvittaessa ripeästi uhan poistamiseksi. Välinpitämättömyys tai toimien hitaus lisäävät pelkoa. Sudesta johtuvaa pelkoa voi hälventää parhaiten ajankohtaisilla tiedoilla ja teoilla.

