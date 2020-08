Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallo on siitä vekkulia toimintaa, että myös huipputulokset kasaavat niskaan paineita. Pietarsaaren Jaro on kahdessa tuoreimmassa ottelussaan murjonut VPS:n ja KPV:n nurin yhteismaalein 10-1, joten sunnuntaina Pietarsaareen saapuvan SJK:n reservijoukkueen pitäisi olla suupala.

Vai pitäisikö?

– Tämä on meille vaikein Pohjanmaan derby, koska vastassa on joukkue joka on tällä kaudella alisuorittanut, sanoi Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga vakavalla naamalla ottelun ennakkolehdistötilaisuudessa.

– Vastassa on parempi joukkue kuin sarjataulukko näyttää, säesti päävalmentaja Niklas Käcko.

Käcko myönsi samaan hengenvetoon, että Jarolla on sunnuntaina käytännössä pakkovoiton paikka.

– Meidän on hoidettava nämä jos aiomme kamppailla noususta ja toki paineet voittaa kasvavat. Toisaalta olemme tässä joukkueessa tehneet asioita tietyillä tavoilla jo kaksi vuotta ja tulokset tulevat sen myötä.

Pieniä pilviä Jaron taivaalle on kasautunut loukkaantumisten muodossa. Laitapakki Guillermo Sotelon pelaaminen sunnuntaina on hyvin epävarmaa, kokeneen keskikenttämiehen Toron esiintyminen todennäköisempää. Kummatkin jättivät KPV-ottelussa kentän ennenaikaisesti.

– Torolle ei tainnutkaan tulla revähdystä, tietää Käcko.

Kauden 2020 Jarossa on joitain huomattavan meritoituneita ulkomaalaispelaajia, mutta sitäkin enemmän miehiä, jotka vasta vakiinnuttavat asemiaan tällä tasolla. Jim Myrevik joutui KPV:ta vastaan oudohkolle pelipaikalle Sotelon loukkaannuttua.

– Hän on monipuolinen pelaaja, jolta löytyy juoksuvoimaa, Käcko näkee.

Kovaa tilanteisiin tulevana taistelijana tunnettu Myrevik kertoo saavansa rakentavaa palautetta etenkin Torolta.

– Hän neuvoo, että ota rauhallisemmin, keskity enemmän palloon ja siihen, että olet pelattavana.

Oma lukunsa on itselleen vieraalla topparin paikalla itseään pietarsaarelaisten sydämiin pelaava Stanley Amuzie. Nigerialaisen itseluottamus näyttää olevan vertaansa vailla.

– Tunnustan, että sydän joskus lyö ylimääräisen lyönnin kun Amuzie harhauttelee, mutta tiedän hänen yleensä tietävän mitä tekee, Käcko muotoilee.