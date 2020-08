Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Green Book ylösalaisin syvässä etelässä

★ ★ ★ ★

Lovecraft Country.

Ohjaus Yann Demange ym., 2020

HBO Nordic ma 17.8.

Green Book ei ollut huonoin Oscar-elokuva. Tylsin kyllä. Misha Green (Sons of Anarchy, Spartacus) ja Jordan Peele (Get Out, Us) luovat nyt Matt Ruffin romaanin pohjalta revanssin, jossa ei ole yhtään tylsää hetkeä.

Lovecraft Country kulkee Green Bookin reittejä, joilla mustien tuli käyttää eri karttaa kuin valkoisten. Piti välttää ”auringonlaskun” paikkakuntia, missä mustat olivat pimeän tullen vapaata riistaa. Sarja on myyttinen jälkikirjoitus kansalaisoikeustaistelulle. Se ottaa vapauksia päivittäessään historiaa uudelleen fantasiaksi.

Lovecraft Country kääntää Green Bookin ylösalaisin. Se ravistelee myös kirjallisuutta. Nimi ja ideoita haetaan omaperäiseltä kauhukirjailijalta, H.P. Lovecraftilta. Samalla sarja tiedostaa, että kulttikirjailija oli pesunkestävä rasisti. Lovecraft Country käy rotuennakkoluulojen kimppuun niiden omalla logiikalla ja on siten täynnä iskeviä paradokseja.

Upeasti näytellyn (mukana Jurnee Smollet ja Jonathan Majors) sarjan tehobiiseissä kuullaan Nina Simonea, Gil Scott-Heronia ja Leon Bridgesiä.