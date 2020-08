Koronan iskeytyminen yhteiskuntaan sulki keväällä ikäihmiset koteihinsa. Valmiuslain perusteella hallitus antoi 16. maaliskuuta toimintaohjeen, jossa yli 70-vuotiaat velvoitettiin pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Riskiryhmiä eli käytännössä vanhoja ihmisiä haluttiin suojella valmiuslain nojalla.

Maassa on lähes 900 000 yli 70-vuotiasta, joita käytännössä kotisulku koski. Sotien jälkeen ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön näin järeitä keinoja käyttöön rajoittaa ihmisten liikkuvuutta.

Vanhusväestöä eristettiin ja kiellettiin vierailut vanhusten asumispalveluyksikköihin. Kerhot lopettivat, kohtaamiset tyrehtyivät ja yhteiselo supistettiin minimiin. Napinaa kuului, mutta harmaantunut kansanosa noudatti poikkeusoloissa elämistä kiitettävästi. Tarkoitus oli hyvä, mutta hintakin oli kova. Lähes täydellinen eristys epätietoisuuteen ei ollut helppoa.

Ikäihmisten eristys kesti lopulta kuukausia ja ihmisten kohtaamisten väheneminen, jopa täydellinen loppuminen kuukausien ajaksi oli monille raskasta. Tartuntoja rajattiin ja ihmishenkiä pelastettiin, mutta kaikkien ikäihmisten totaalieristys oli jälkeenpäin katsottuna ylimitoitettu. Voi vain arvailla inhimillistä tuskaa minkä omaisista eristäminen toi mukanaan ja kuinka monella ikäihmisillä elämänlanka oheni yksinäisyyden lisääntyessä.

Korona-aallon uusi hyöky on jo näkyvissä. Ei ole lopulta mitään merkitystä onko kyseessä ensimmäisen aallon loppu vai uuden alku. Tartuntojen määrät ovat kasvussa. Korona on täällä ja leviää.

Valitettavan vähän on ollut esille ikäihmisten tilanne synkkenevän koronatilanteen edessä. Millaisia toimia tehdään? Miten alueiden erot koronatartunojen määrässä huomioidaan ikäihmisten kohdalla?

Selvää on, että keväinen täyssulku vain ikäihmisille ei voi, eikä saa toistua. Alueelliset eroavaisuudet täytyy huomioida kuten maskisuosituksissa. Kaikessa on tietysti mentävä turvallisuuden ehdoilla. Vierailut hoivakoteihin, yhteiset kerhot ja tapaamiset on kuitenkin sallittava mahdollisimman pitkään. Toivottavasti kieltoja ja sulkuja ei edes tarvita, mutta niihin pitää jokaisen varautua.