Kirja-arvio: Selja Ahavan Nainen joka rakasti hyönteisiä on todellista maailmankirjallisuutta – romaanissa nainen murtautuu historian kotelosta vapauteen

Kirjat. Selja Ahava: Nainen joka rakasti hyönteisiä. Gummerus 2020. 331 s.

Ihmiskunnan historiaa kerrottiin pitkään sankaritarinana, voittoisana kehityksenä kohti parempaa ja älykkäämpää. Kun esimerkiksi englannin kielessä sana "man" on synonyymi paitsi miehelle myös ihmiselle, ei ihme, että tässä suuressa kertomuksessa päähenkilö on aina ollut mies.

Suuri kertomus on murentunut yhtä aikaa valkoisen miehen vallan kanssa. Viimeistään ekologinen katastrofi, jota kohti ajamme yhä kiihtyvällä vauhdilla, on tuonut näkyviin, että länsimainen elintaso ja elämäntapa on rakennettu luonnon ja toisten ihmisten alistamisen varaan.

Sankaritarinan rinnalle on viime aikoina noussut toisenlaisia ääniä. Ne nostavat esiin etenkin naisten ja lasten kokemukset historian virrassa. Selja Ahavan Nainen joka rakasti hyönteisiä on yksi esimerkki tällaisesta lähestymistavasta.

Romaani alkaa 1600-luvun Saksasta. Päähenkilö Maria on älykäs ja tiedonhaluinen tyttö, joka on innokas hyönteistutkija. Tehdessään muiden halveksimia kokeita toukkien, kotelojen ja perhosten parissa hän tekee samalla tieteellisiä havaintoja ja rakentaa uutta kuvaa maailmasta.

Nainen joka rakasti hyönteisiä on lähes sisarteos Olli Jalosen Taivaanpallolle. Molemmissa eletään vaihetta, jossa löytöretket, reformaatio ja tieteen kehitys alkavat avata (taika)uskon hallitsemaa maailmaa. Molemmissa tapahtumia kuvataan aluksi lapsen näkökulmasta. Taivaanpallon Anguksen tiellä on köyhyys ja sosiaalisen aseman puute, mutta hän pystyy silti jättämään pienen jälkensä tieteen historiaan.

Marialle tämä on hänen sukupuolensa ansiosta mahdotonta. Hänestä ei tule kuuluisaa luonnontieteilijää vaan teinivaimo. Orastava tunnesuhde lähes tuntemattomaan aviomieheen kuolee yhtä aikaa lapsen kanssa, jonka synnytyksessä Maria on itsekin aivan lähellä kuolemaa. Mieheltä ei tukea tieteellisen työn jatkamiseen saati sen julkaisemiseen tule.

Johan oli sitä mieltä, että minun omat ajatukseni olivat yhtä julkeita kuin vaatekerroksiin kätketty vartaloni. Olihan Paavalikin sanonut, että naisen ei kuulu puhua eikä opettaa seurakunnassa vaan olla hiljaa ja kuuliainen. Nainen sopi synnyttämään, mutta laajempi elämän alkamisen pohtiminen kuului miehille.

Mahdollisuuksia kuitenkin aukeaa yhtä aikaa tieteen kehityksen kanssa. Selja Ahava käyttää mielenkiintoista kerronnallista keinoa, jonka ansiosta teoksen aikajänne pitenee. 1800-luvulla Maria tekee tutkimuksia Japanissa ja kirjan lopussa ollaan tämän päivän Berliinissä. Samalla kertomus Mariasta laajenee kertomukseksi naisesta ajassa.

Romaani nostaa väistämättä esiin kysymyksen siitä, voiko kertomus naisesta olla kertomus ihmisestä.

Tässä romaanissa ihminen on osa luontoa, mikä ilmenee rinnastamalla ihmisen kehitys perhosen kehitysvaiheisiin. Mutta Ahavan ihmisen murtautuminen kotelosta ei ole vaikeuksien kautta voittoon -kertomus. Ihminen on luonnossa hyvin pieni. Hallitsemattomuus ja epäonnistumiset ovat myös osa luontoa, ja ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos.

Ahavan tapa kuvata ihmistä biologisena olentona on poikkeava tässä ajassa, jossa sukupuolikin halutaan ymmärtää mielipidekysymyksenä, jos vähän kärjistetään. Ruumiillisuus on läsnä ihmisen syntymästä viimeiseen hengenvetoon saakka. Elämän tarkoitus on elämän jatkuminen, niin armotonta kuin se onkin.

Käsitys äitiydestä naiselle luonnollisena tilana oli pitkään totuus, jota ei sopinut kyseenalaistaa. Tässä kirjassa tulee sekin itsestäänselvyys sanottua, että äitiys on eri asia itse valittuna kuin siihen pakotettuna.

Ja hedelmöittymisen halu läpäisi kaiken, se läpäisi järjen ja aikakerrokset, menneet ja tulevat, koko minun vartaloni huusi lasta sisälleen.

Ahavan kieli on taidokasta. Hän vie lukijan mikroskooppisen lähelle ja saa hänet aistimaan kädellään värähtelevän toukan ja perhosen siiven hipaisun. Pieni on suurta.

Pelkkä yksi kalan suomu on autiomaa, jonka hiekkadyynejä tuuli on puhaltanut toinen toisiaan seutaaviksi renkaiksi, ja kun ajattelen suomujen määrää, joka yhden kalan kyljestä löytyy, minua pyörryttää sen kaiken samanaikainen pienuus ja suuruus, moneus ja yksinäisyys.

Yhtä lailla Ahava näyttää avaruuden mielettömän mittakavaan ja rakkauden lyhyen välähdyksen ajassa.

Nainen joka rakasti hyönteisiä on sekä kieleltään, tarinaltaan että rakenteeltaan erittäin kaunis, viimeistelty ja palkitseva lukukokemus. Se on todellaista maailmankirjallisuutta. Suuret teemat tiedosta, vapaudesta, ihmisen kehityksestä ja sen kääntöpuolista aukeavat hitaasti ja kauniisti kuin kukka. Tavattoman hieno romaani.