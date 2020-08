Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen hanke lainaa digilaitteita mielenterveysasiakkaille ja antaa opastusta niiden käyttöön – Kokkolalainen Eija, 65, on yksi tabletin lainaajista: "Minä hallitsen laitteen käytöstä vasta murto-osan"



Kokkolalainen, 65-vuotias Eija on yksi niistä, joka on lainannut tablettitietokoneen ja saanut digiopetusta Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen hankkeen kautta.

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys on käynnistänyt heinäkuun loppupuolella Osallisuuden digitaaliset väylät -hankkeen (ODV-hanke), jonka tarkoituksena on lisätä mielenterveysasiakkaiden osallisuutta sekä mahdollisuuksia psykososiaaliseen tukeen digitaitoja kartuttamalla ja digilaitteita lainaamalla. Tavoitteena on kehittää mielenterveysasiakkaiden osaamista käyttää digitaalisia laitteita ja eri tahojen sähköisiä palveluita.