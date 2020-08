Professori: Arabiemiraattien ja Israelin välien sopimus rikkoo arabimaiden yhtenäisyyttä – Katastrofi palestiinalaisille, edullinen osapuolille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Arabiemiraattien kruununprinssi Mohamed bin Zayed vahvistivat torstaina maidensa välisen historiallisen sopimuksen. Israel ja Arabiemiraatit solmivat diplomaattisuhteet, uutisoi muun muassa Reuters.

Maat sopivat perustavansa suurlähetystöt toistensa alueille. Lisäksi Israel lupasi olla liittämättä miehittämiään Länsirannan alueita Israeliin ja Arabiemiraatit lupasi tunnustaa Israelin valtion.

Sopimus on palestiinalaisille katastrofaalinen, mutta osapuolille edullinen, kertoo Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola.

– Se on suuri voitto Israelille. Israel myy tyhjää ja saa vastineeksi normaalit suhteet Arabiemiraattien kanssa.

– Arabiemiraattien kannalta merkitystä on siinä suhteessa, että se vahvistaa maan asemaa Yhdysvalloissa... Sopimus antaa heille diplomaattista liikkumatilaa alueella. He varmasti laskevat, että tähän liittyy taloudellisia etuja.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump (vasen) ilmoitti Valkoisessa talossa Washingtonissa torstaina, että Arabiemiraatit ja Israel ovat solmineet diplomaattisuhteet. Trump on väläyttänyt, että samankaltaisia sopimuksia saattaa olla kehitteillä Lähi-idässä lisää. epa08601299

Israelin kanssa diplomaattisuhteet on kolmella arabivaltiolla: Jordanilla, Egyptillä ja nyt Arabiemiraateilla. Useimmat arabivaltiot eivät siis tunnusta Israelia.

Diplomaattisuhteiden puute liittyy historiaan. Monet arabivaltiot eivät hyväksy sitä, että länsimaiset siirtolaiset tulivat alueelle ja perustivat Israelin 40-luvulla, jolloin palestiinalaiset ajettiin ahtaalle. Juusola kertoo, että sen jälkeen välejä on huonontanut edelleen sodat arabimaiden ja Israelin välillä.

Israelin ja Arabiemiraattien välillä ei ole samanlaista historiallista kaunaa, Juusola sanoo. Arabiemiraatit on kaukana Israelista ja Palestiinasta, eikä maa ole ollut sodassa Israelin kanssa. Israel ja Arabiemiraatit tekevät jo yhteistyötä.

– Tämä ei ole sillä lailla uutta. Merkitys on siinä, että tullaan kaapista ulos. Sopimus tekee siitä (yhteistyö) julkisen asian.

Solmitut diplomaattisuhteet eivät siis sinänsä muuta alueen liittolaisuuksia, mutta korostavat jo ennestään olemassa olevia.

– Sopimus voi korostaa eroa Turkin ja Iranin sekä Persianlahden valtioiden välillä... Sopimus rikkoo arabimaiden yhtenäisyyttä ja osoittaa, että Israelin ei tarvitse luopua mistään saadakseen vastineeksi rauhan.

Historiallisesta tapahtumasta kertoi neuvottelijana toiminut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump torstai-iltana Suomen aikaa. Sopimus oli Trumpille suuri diplomaattinen voitto.

Sopimus on Yhdysvalloille ja sen agendalle edullinen, mutta osalle valtioista se on ollut epämieluisa. Esimerkiksi Turkki on kommentoinut sopimusta sanomalla, ettei historia koskaan unohda Arabiemiraattien "tekopyhää käytöstä" palestiinalaiskysymyksen suhteen, uutisoi Reuters perjantaina.

Israelin ei tarvitse Arabiemiraattien kanssa solmitun sopimuksen takia pidättäytyä palestiinalaisalueiden itseensä liittämisestä ikuisesti.

– Sopimukseen ei ole kirjattu, että tämä olisi pysyvä asiantila. Israelin edustajat ilmoittavat, että tämä on väliaikainen asia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kommentoi torstaina Jerusalemissa, että diplomaattisuhteiden solmiminen Arabiemiraattien kanssa on Israelille historiallinen päivä. epa08601503

Tulevaisuudessa on mahdollista, että osa Persianlahden maista, kuten Qatar, solmii diplomaattisuhteet Israelin kanssa, kertoo Juusola. Saudi-Arabia on suuri kysymysmerkki. Maa tekee yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa, mutta on Juusolan mukaan asemansa takia Arabiemiraatteja varovaisempi, ns. Israelin salarakas.

Juusola sanoo, että jos Saudi-Arabia tekisi samantyyppisen sopimuksen Israelin kanssa, olisi tilanne sama kuin nyt, mutta paljon isommassa mittakaavassa.

– Se olisi vielä suurempi tappio palestiinalaisille ja alleviivaisi vielä selvemmin, ettei Israelin ja arabimaiden välistä konfliktia ole enää olemassa. Israel on voittanut.