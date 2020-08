Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas: Muiden jumiutuminen Peltokangas-keskusteluun sataa perussuomalaisten laariin

Keskiviikkoiltana alkoi Kokkolassa kuntavaalikuhina oikein toden teolla. Keskustelupalstat täyttyvät aiheesta jopa ennennäkemättömällä tavalla. Syykin on selvä.

Kuntavaaleihin varautuminen on alkanut puolueissa jo ajat sitten, mutta mitään erityisen meheviä ilmoituksia vaaleihin lähdöstä ei ole saatu ennen tätä. Kokkolan sateisella iltatorilla Keskipohjanmaa sai tiristettyä kansanedustaja Mauri Peltokankaalta varman tiedon siitä, että perussuomalaisten kaustislainen jäsen aikoo muuttaa Kokkolaan ja lähtee kuntavaaleihin maakunnan keskuskaupungista.

Peltokangas näytti hallitsevan Kokkolan toria jo ennen ilmoitustaan. Vaikka uutinen ei tullutkaan ihan puskista, sähköisti sen kuntakentän.

Jättimäisen äänimäärän saanut ja varsin ristiriitaisia näkemyksiä herättävä Peltokangas tulee muuttamaan Kokkolan paikallispolitiikkaa, se on ihan selvää. Kuhina käy, kun puolueet laskevat tulevia äänimääriä ja paikkajakoja. Keskipohjalaisedustaja pääsi viimeksi valtakunnan tietoisuuteen kutsumalla ministereitä alatyylisellä ilmaisulla.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa omalle tuhatluvulleen pääsi nykyinen komissaari Jutta Urpilainen (sd.), jonka äänimäärä oli 1120. Keskustan entinen kansanedustaja ja nykyinen valtiosihteeri Tuomo Puumala sai ääniä yli 700. Molemmat hakivat eroa nykyisestä valtuustosta työtehtäviensä vuoksi.

Puumala vahvisti Keskipohjanmaalle perjantaina, että ei ole hakeutumassa kuntavaaliehdokkaaksi työnsä vuoksi. Hän sanoo, että kansanedustajana maanantait olivat vapaina juuri valtuustotyöskentelyä varten. Ministeriössä ja valtioneuvostossa se ei ole mahdollista. Myöskään Urpilaisen työssä valtuutetun tehtävä ei ole mahdollinen.

Keskipohjanmaan levikkialueella keskusta on valtapuolue. Näin on myös Kokkolassa, jossa keskustan paikkamäärä valtuustossa on nykyisellään 12, kun valtuutettuja on 43. Erittäin miesvaltaisen valtuuston toiseksi suurin puolue on SDP, kun kolmospaikkaa pitävät kokoomus, kristilliset ja RKP.

Eduskuntavaaleissa rökälevoiton saanut Peltokangas vaikuttaa Kokkolan valtuuston tulevaan paikkajakoon, mutta paikallisvaalit on ihan eri asia kuin eduskuntavaalit. Toistaiseksi Kaustisen kunnanvaltuustossa oleva perussuomalainen sai viime vaaleissa vaatimattoman äänisaaliin, 54 ääntä. Lähes 60-prosenttisesti keskustalaisessa Kaustisen valtuustossa on kuitenkin kuusi perussuomalaista, mikä on enemmän kuin Kokkolassa.

Spekulaatiot siitä, että Peltokangas saisi kuntavaaleissa kaksi tuhatta ääntä, ovat liioittelua. Kukaan ei saa Kokkolassa sellaista äänimäärää ellei äänestysprosentti kohoa pilviin (mikä on hyvä asia) tai/ja muut epäonnistuvat viestissään totaalisesti.

Äänimäärällä mitataan vaaleissa henkilökohtaista suosiota ja hankitaan vetoapua muillekin saman puolueen ehdokkaille. Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Itse muistan, kuinka peruskoulun ylimmillä luokilla leikittiin vaaleja ja laskettiin paikkamääriä. Suhteellisessa vaalissa kullekin ehdokkaalle lasketaan vertausluku, johon vaikuttavat sekä ehdokkaan saamien äänien että tämän edustaman ryhmittymän saamien äänien määrä. Käytännössä esimerkiksi valtuustopaikan saattaa saada hyvinkin erilaisilla äänimäärillä.

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus on demarien "omistuksessa". Puheenjohtaja on Tiina Isotalus, joka on paikkakunnalla näkyvä ja aktiivinen poliitikko. Merkittävää valtaa käyttää kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka on tällä hetkellä keskustan Reino Herlevi.

Nyt paikalliset poliitikot ja muut keskustelijat tarjoavat Peltokankaalle puheenjohtajapaikkoja joko tosissaan tai uhitellen. Se tiedetään monesta esimerkistä, että kansanedustajan ja hallituksen puheenjohtajan töiden yhdistäminen on lähes mahdoton yhtälö. Kenenkään aika ei riitä näiden molempien tehtävien hoitamiseen.

Mikäli Peltokankaan ilmoitus saa aikaan kiinnostusta kuntavaaleihin, se on hyvä asia. Demokratian vuoksi ehdokkaita tarvitaan paljon ja on hienoa, jos valtuusto edustaa kansalaisia hyvin monipuolisesti.

Valtuustotyö, hallituksesta puhumattakaan, edellyttää paneutumista ja kotitöiden tekemistä. Tietysti on niin, että äänestäjät päättävät, ketä äänestävät. Puolueiden käsissä on se, mistä kansalaiset pääsevät valitsemaan. Kokkolassa puolueiden nokkaporukat päättävät, puhutaanko lähikuukaudet Mauri Peltokankaasta vai käännetäänkö keskustelu oman puolueen ehdokkaisiin ja näiden viesteihin Kokkolasta ja sen kehittämisestä. Tärkein "puolue" pitäisi joka paikkakunnalla olla oma kunta ja sen asukkaiden asioiden ajaminen. Kokkolassa se on Kokkola ja kokkolalaiset.

