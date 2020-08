Pyhäjokisen Kari Viinikankaan ja ylivieskalainen Ari Vähäkankaan moottorisahaveistokset huomioitiin Ilomantsin Karhufestivaaleilla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maaseudun Sivistysliiton seitsemänsillä Karhufestivaaleilla Ilomantsissa veistettiin moottorisahoilla karhuja. Pääpalkintojen lisäksi tuomaristo myönsi kolme kunniamainintaa, joista yhden sai pyhäjokinen Kari Viinikangas veistoksellaan Rauhaa ja rakkautta.

"Toteemimainen veistos, jossa on tartuttu ajankohtaiseen aiheeseen. Teoksessa on osia, joiden toteutus on ollut todella vaativaa ja kuitenkin saatu tiukassa aikataulussa toteutettua onnistuneesti", tuomaristo toteaa perusteluissaan.

Vaara-Karjalan Osuuspankki puolestaan myönsi oman palkintonsa ylivieskalaisen Ari Vähäkankaan Marjanpoimijat-veistokselle. Tuomariston mukaan veistos on sadunomainen, kauniisti ja huolellisesti toteutettu kokonaisuus.

Karhufestivaalin veistäjien tasoa tuomaristo piti erittäin korkeana.

Ilomantsiin on tekeillä Tuhannen karhun maan veistospuisto, johon tämänkin kilpailun veistäjät nyt loivat 22 uutta karhuaiheen innoittamaa veistosta.