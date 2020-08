Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinion mielipide: "Vestian alueella kuntalainen tietää tarkalleen jäteastiansa tyhjennyksen kokonaishinnan voiden luottaa siihen, että sama hinta on myös naapurilla"

Volvoja yhtiöllämme ei ole käytössä, vaikka Kauko Kivilehto mielipidekirjoituksessaan (KP 6.8.) Vestiaa jätehuollon ”pyhimykseksi” siteeraakin. Vestian alueella kuntalainen tietää kuitenkin tarkalleen jäteastiansa tyhjennyksen kokonaishinnan voiden luottaa siihen, että tasataksan takia sama hinta on myös naapurilla. Sopimusperusteisessa järjestelmässä kiinteistön omistaja neuvottelee kuljetuksen hinnan yrittäjän kanssa tietämättä yleistä hintatasoa. Sopimusperusteisessa mallissa harvaan asutulla alueella kuljetushinta voi nousta hyvinkin korkeaksi erityisesti, jos valittavana on vain yksi kuljetusyrittäjä.

Kuntalaisen etua ajava kunnan kuljetusjärjestelmä tarjoaa kuljetusyrittäjille työmahdollisuuksia, eikä vain pelkkää liiketoiminnan tappavaa kurjuutta, kuten Kivilehto asian esittää. Vestian alueella kuljetusurakat on mitoitettu yhden jäteauton kokoisiksi. Kilpailutuksen voittanut yrittäjä hankkii kaluston vasta urakan varmistuttua, joten väite kilpailussa hävinneen yrityksen ”lopusta” käyttämättä jäävän kaluston takia on jokseenkin tarkoitushakuinen. Mitä kuljetusyritysten vähentymiseen tulee, niin Vestian alueella kilpailutusten alkaessa osa yrittäjistä ei edes halunnut osallistua kilpailutuksiin, joten voiko vapaaehtoisen toiminnasta poisjättäytymisen laittaa myös kuntayhtiön syyksi? Vestian 16 kunnan alueella on yhden jäteauton kokoisia kuljetusurakoita yhteensä seitsemän. Aikaisemmin 18 yrittäjää autoineen on jakanut saman määrän keskenään. Kuka tahansa ensimmäisen vuoden ekonomistiopiskelija pystyisi sanomaan, että kuljetusten kustannukset eivät tällöin voi olla samalla tasolla. Asian tietysti korjaa sopimusperusteisessa mallissa yrittäjän laskuttama korkeampi hinta. Näin ainakin voi väittää, koska sopimusperusteisen järjestelmän kuljetushinnat eivät ole julkisia.

Kivilehdon kuntapäättäjille antaman myllykirjeen osalta täytyy muistuttaa, että kunnan lakisääteisiin tehtäviin ei kuulu yritystoiminnan turvaaminen. Elinkeinotoiminnan tukeminen kuuluu muutoin kuntien toimintaan, mutta jätehuolto ja ympäristönsuojelu menevät lain silmissä sen edelle. Vestian alueen kuntapäättäjät voivatkin todeta toimineensa lain mukaisesti elinkeinotoimintaa unohtamatta. Vestian urakoissa tarjotaan paikallisille yrityksille tasapuolinen mahdollisuus osallistua kilpailutusten kautta toimintaan. Nykyinen lainsäädäntö antaa muutoinkin selkeän vastauksen kysymykseen siitä, onko jätehuolto bisnestä vai ympäristöä suojelevaa peruspalvelun tuottamista.

Kivilehto toteaa kirjoituksessaan, että ”kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä asiakkaat saisivat paikalliset, joustavammat, laadukkaammat ja pitkäaikaiset vakaat palvelut tutulta toimijalta ja hintatasokin laskisi”. Kiinnostaisi kovasti tietää, mihin tutkimukseen tai faktatietoon tämä perustuu? Yhtä kevyesti samat väitteet voidaan tehdä kunnan järjestämästä kuljetuksesta.

Hintojen osalta Kivilehto vertaa Vestian tilannetta kollegayhtiö Ekoroskin hintatasoon. Vertailussa vain jää kenties tarkoituksella kuljetuksen osuus huomioimatta. Olennaisinta kuitenkin kiinteistön omistajalle on oman jäteastiansa tyhjennyksen kokonaishinta. Kokonaisuuden vertailu vain ei valitettavasti onnistu sopimusperusteisen mallin kuljetushintojen ollessa vain yksittäisen kiinteistön tiedossa.

Vaikka Kivilehdon kirjoituksessa niin kehotetaankin, Vestialla ei ole aikomusta siirtyä takaisin kuntalaisiamme eriarvoistavaan sopimusperusteiseen jätteenkuljetusjärjestelmään, josta on muualla Euroopassa luovuttu jo aikoja sitten.

Olavi Soinio

toimitusjohtaja

Vestia Oy