IK Myran otti lauantaina kolmannen peräkkäisen voittonsa naisten Ykkösessä, kun Nurmijärven Jalkapalloseura kaatui Alavetelissä 1–0 (0–0). Voittoputken myötä Myran on kivunnut sarjataulukon hänniltä kohti keskikastia. Lauantain voitollaan Myran jätti taakseen juuri NJS:n.

– Vaikea peli, mutta tulos oli tärkein. NJS puolusti keskustaa, jonne oli vaikeaa päästä. Joukkue kuitenkin jaksoi taistella loppuun asti ja palkinto tuli, Myranin valmentaja Magnus Slotte kommentoi.

Kun puolustuspeli piti vastustajan kurissa, riitti täyteen pistepottiin yksi osuma. Siitä vastasi Jenna Tunkkari, kun ottelua oli pelattu 75. minuuttia. Vera Mattila tarjoili keskiympyrästä läpisyötön, johon Tunkkari ehti juuri ennen vastustajan maalivahtia. Tunkkari kiersi veskarin ja sijoitti pallon tyhjiin.

Lauantaina kokenut yhdysvaltalainen Chelsy Swackhamer pelasi ensimmäistä kertaa tällä kaudella avauksessa. Yksi syy siihen löytyi siitä, että Amanda Kass on äskettäin siirtynyt Liettuan liigassa pelaavaan Gintra Universitatsiin. Kass, 18, on tehnyt liettulaisseuran kanssa loppukauden kattavan sopimuksen. Gintra on Liettuan ykkösseura naisten jalkapallossa ja hallitseva mestari. Se on voittanut 18 kertaa maan mestaruuden ja pelannut säännöllisesti naisten Mestarien liigaa.

– Kun Kass lähti, halusimme tehdä mahdollisimman vähän muutoksia. Sen vuoksi Chelsy tuli nyt avaukseen ja pelasi keskuspuolustuksessa, Slotte kertoi.