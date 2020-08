Lukijan mielipide: Johtamisen ongelmat jatkuvat Kalajoella

Keskipohjanmaa-lehti on viime viikkoina useaan otteeseen kirjoittanut Kokkolan johtamisongelmista, lähdesuojan vuoksi haasteltujen nimiä julkaisematta. Kalajoella vastaavia ongelmia nostettiin esiin kaupunginjohtajan irtisanomisaloitteessa, useita konkreettisia johtamisongelmia yksilöiden. Aloite allekirjoituksineen toimitettiin tiedoksi medialle. Esiin nostetuista ongelmista kirjoitti niitä avaten vain YLE.

Kokkolan kaupunginhallitus on ongelmia jo kertaalleen kaupunginhallituksen toimesta käsitellyt. Kalajoella yhtäkään esiin nostetuista ongelmista ei koskaan käsitelty. Ei olekaan ihme, etteivät johtamiseen liittyvät ongelmat korjaantuneet. Sen sijaan jo kaksi merkittävissä tehtävissä toiminutta luottamushenkilöä on niihin liittyen jättänyt kauden kesken, useiden pohtiessa samaa.

Esimerkin ongelmallisesta johtamiskulttuurista tarjoavat Merenojan yhtenäiskoulun rakentamispäätös ja varautuminen koronavirusepidemiaan. Koulurakentamiseen edettiin, vaikka kustannusarvio oli ylittymässä 5 milj. eurolla, syntyvyys oli asiaa suunniteltaessa laskenut 150:stä 100:aan ja kaikki edellytykset kilpailutuksen keskeyttämiselle ja suunnitelmien korjaamiselle olivat olemassa.

Asian esittelyistä keskeisesti vastannut sivistystoimen viranhaltijajohto, kaupunginjohtaja mukaan lukien, jätti asiaa käsiteltäessä tuomatta esiin ja vahvistamatta alentuneen syntyvyyden pidempiaikaiset vaikutukset. Lopputuloksena meillä on koulu, joka on ensimmäisinä vuosinaan ahdas ja jonka oppilasmäärä on tulevina vuosina putoamassa 600–700 oppilaaseen, muiden koulujen täyttöasteesta riippuen jopa 400 oppilaaseen. Kaupungin kassaa verotettiin turhaan 15 milj. eurolla, joka jää kuntalaisten maksettavaksi.

Keväällä meillä oli mahdollisuus varata Pohjankylän koulun tilat Merenojan yhtenäiskoulun tilojen väljentämiseen koronavirusepidemian ajaksi. Tällaista esitystä ei viranhaltijoilta saatu eikä muutakaan konkreettista suunnitelmaa epidemian jatkumiseen varautumisesta. Luottamushenkilöiden esitys asiasta hylättiin sivistyslautakunnassa äänin 4–4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Lopputuloksena Merenojan koulun tilojen väljentämiseen ei ole tarkoituksenmukaisia tiloja käytettävissä ja koulutyö ollaan näiltä osin aloittamassa täsmälleen ministeriön ja THL:n sekä opetushallituksen ohjeiden vastaisesti, poikkeuksellisen ahtaissa tiloissa. Tällä toiminnalla vaarannetaan riskiryhmäläisten oppilaiden ja henkilökunnan sekä heidän riskiryhmiin kuuluvien läheistensä terveys ja jopa henki.

Tyypillisesti tämän mittaluokan virheistä vaadittaisiin päätöksenteosta vastuussa olevien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden eroa – meillä vain jatketaan kehotuksia luottaa viranhaltijoihin. Mitä Kalajoella pitää tapahtua, että keskimäärin 8000 euron kuukausipalkalla työskenteleviltä johtavilta viranhaltijoilta on lupa odottaa enemmän?

Meri Säteri

KTM johtaminen ja organisaatio

kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston jäsen/varajäsen

sekä sivistyslautakunnan varajäsen vaalikauden alusta kesään 2020