Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koivuhaan koulun 1- ja 4-luokkalaisten koululaisten vanhemmat vaativat, että loputkin Koivuhaan koululaiset siirrettäisiin Koivuhan koulusta väistötiloihin.

Vanhemmat ovat maanantaina jättäneet asiasta adressin kaupunginjohtaja Stina Mattilalle, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujalalle, sivistystoimenjohtaja Terho Taarnalle sekä terveystarkastaja Mari Viirretille.

– Tilanne on sietämätön, emme voi missään nimessä hyväksyä tällaista lasten eriarvostamista, missä suurin osa siirretään pois koulun tiloista terveyshaittaepäilyyn perustuen ja loput jätetään odottelemaan vakavampia oireita siirron saadakseen, toteaa vanhempien edustaja Johanna Heinoja.

– Jo ensimmäisten päivien perusteella useampi lapsista on aloittanut oireilut, mukana on myös esikoululaisia. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus käydä koulua ilman pelkoa terveyden vaarantumisesta.

Vaatimuksen väistötiloihin siirtämisestä on allekirjoittanut 75 henkilöä.

Koivuhaan koulun oppilaista iso osa on siirretty viime viikosta lähtien väistötiloihin ympäri Kokkolaa, jättäen 1- ja 4- luokat edelleen sisäilmatutkittaviin koulun tiloihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koivuhaan koulun sisäilmaongelmiin on etsitty selitystä puolitoista vuotta, toistaiseksi turhaan. Osa oppilaiden vanhemmista on vaatinut kovenevin äänenpainoin jo pitkään koko opetuksen siirtämistä muualle. Työterveyslaitos on ollut mukana selvitystyössä loppukeväästä lähtien.

Kokkolan Koivuhaan koulun vanhemmilla kestäminen loppu sisäilmaongelmaepäilyjen kanssa – Lasten oireilu ei riitä järeisiin toimenpiteisiin koululla

Torstaiaamusta Kokkolan Koivuhaan kakkoset aloittavat koulutyön evakossa – Koulukyyti lähtee ja saapuu Koivuhaan koulun pihalta

Koivuhaan koulussa toteutetaan pieniä korjaustoimenpiteitä tämän vuoden aikana – Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuun alussa

Koivuhaan koulun ilmanvaihtoa korjataan kesäkuussa – Työt valmistuvat kesäloman aikana

Oireilun syytä etsitään – Jokin Kokkolan Koivuhaan koulun sisäilmassa mättää, mutta ainakaan kosteusvaurioita ei ole löytynyt