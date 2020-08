Jokilaaksojen pelastuslaitos sallii ilotulitteiden ampumisen venetsialaisviikonloppuna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on vapauttanut yksityisen ilotulitteiden käyttämisen venetsialaisten aikana ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilotulitus on sallittua 29.08.2020 klo 18–24 välisenä aikana.

Normaalista poiketen ilotulittamisesta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle, kun ampuminen tapahtuu edellä mainittuna aikana.

Pelastuslaitokselta muistutetaan, että ilotulitteita on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti. Sopivia käyttöpaikkoja ovat aukeat alueet ja rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä. Ilotulitteilla ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle. Ilotulitteita käytettäessä on aina käytettävä suojalaseja. Suojalasien käyttö on suositeltavaa myös yleisöllä.

Hätärakettien käyttö on sallittu vain hätätilanteissa.

Metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttäminen on kielletty.

Ilotulitteita ei saa käyttää taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä. Ilotulitteiden käyttäjä vastaa ilotulitteiden käytöstä ja käytön seurauksena mahdollisesti sattuneista vahingoista. Kaikkien ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen alle 18-vuotiaille ja päihtyneille on kiellettyä.

Ilotulitekaupan harjoittajaa koskevat samat säädökset ja velvollisuudet kuin uuden vuoden ilotulitusmyynnissäkin ja myyntipisteet ovat pelastusviranomaisten valvontatoiminnan alaisia.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueeseen kuuluvat Kalajoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Haapaveden, Siikalatvan, Pyhännän, Kärsämäen, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin, Nivalan, Oulaisen, Merijärven, Alavieskan ja Ylivieskan kunnat.