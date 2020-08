Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vuoden viihtyisimmäksi terassiksi Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla on valittu Café Bryggan Öjasta. Valinta on osa Pohjanmaan kauppakamarin järjestämää Eat Out kesää. Tänä vuonna Eat Out Weekend on poikkeuksellisesti toteutettu koko kesän mittaisena, elokuun loppuun saakka jatkuvana tapahtumana.

Viihtyisin terassi -valinta toteutettiin kaksivaiheisena: heinäkuun ajan verkossa pyörineenä yleisöäänestyksenä sekä tuomariston valintana. Yleisöääniä annettiin yhteensä 1073.

Äänestyksessä oli mukana yhteensä 42 terassia. Näistä viisi eniten ääniä kerännyttä terassia siivilöityivät tuomariston tarkkaan katselmukseen. Eniten yleisöääniä saivat Café Bryggan Öjasta, Kahvila Saha Kokkolan Ykspihlajasta, Musikcafé After Eight Pietarsaaresta, Nera Garden Kokkolan vanhasta kaupungista sekä Uffes Mat & Café Purmosta. Nämä kahmivat kaikista yleisöäänistä peräti 58 prosenttia.

Tuomaristolla oli kymmenkohtainen kriteeristö, jolla terasseja arvioitiin. Arviointiin vaikuttivat esimerkiksi terassin yleinen ulkonäkö, siisteys, palvelun taso, hyvä ruoka ja menun kattavuus, aukioloajat sekä yleinen tunnelma.

Tuomaristoon kuuluivat johtaja Paula Erkkilä Pohjanmaan kauppakamarista, keskustakehittäjä Ida-Marie Jungell Pietarsaaren Cityryhmästä sekä toiminnanjohtaja Kari Moilanen City Kokkolasta.

– Kaikki nämä viisi yleisöäänestyksen parasta ovat voittajia ja ehdottomasti tutustumisen arvoisia. Jokaisella on omat, hyvin erilaiset vahvuutensa ja sen vuoksi halusimme antaa kaikille kunniakirjat, kertoo tuomariston puheenjohtaja Paula Erkkilä.

– Lopulta Café Brygganin monipuolisuus ratkaisi pelin. Brygganille on kaikenikäisten helppo päästä nauttimaan huoletonta kesää haluamallaan tavalla, tarjoilu on maukasta ja sopivan konstailematonta ja tunnelma rennon leppoisa.

Pohjanmaan kauppakamarin palveluvaliokunta on järjestänyt kahtena peräkkäisenä kesänä Eat Out Weekend -ravintolafestivaalin kesäkuun alkupuolella Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla. Ideana on ollut saada ihmiset liikkeelle nauttimaan hyvästä ruoasta omiin suosikkiravintoloihinsa sekä kannustaa tutustumaan entuudestaan tuntemattomiin ravintoloihin.

Hallituksen määräämien erilaisten rajoitusten vuoksi ravintolat ovat satsanneet erityisesti terasseihin. Siksi osana Eat Outia toteutettiin vuoden viihtyisimmän terassin valinta. Kokkolassa City-Kokkola on edellisen kerran vuonna 2015 valinnut viihtyisimmän terassin ja Pietarsaaren seudulla ei vastaavaa ole aiemmin ollut.