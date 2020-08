Elämä on kaikessa pituudessaankin lyhyt, hauras ja loppuu kuolemaan. Niin se on ja tottahan sen tiedämmekin. Pöljää on se, että vaikka tietää kaiken joskus loppuvan, ei kuitenkaan osaa elää kuin viimeistä päivää. Ei osaa sanoa oikeita asioita, eikä tehdä viisaita valintoja.

Hassulla tavalla elämän alkamista ja loppumista kuvataan samalla tavalla: ollaan viimeisillään. Nuorempana viimeisillään olon mielsi siten, että ihan hetken kuluttua pyöräyttää uuden jälkeläisen. Mutta viimeisillään voi olla myös sen toisen elämän suuren mysteerin edessä.

Ystävättäreni on sairaalassa aivan viimeisillään. Hetkenä minä hyvänsä ottaa viimeisen henkäyksen ja päästää irti tästä elämästä. Eikä lähtö mikään yllätys ole, syövän pirulainen on vatsan turvottanut ihan isoksi ja heitellyt etäpesäkkeitä sinne tänne.

Kesällä tapasimme Sahan kirkkaan keltaisessa teltassa vietetyssä Slaavilaisessa illassa. Istuimme vieretysten, hän pyörätuolissaan ja minä jakkaralla. Kuuntelimme Jori Otsaa & MahÓrkka- orkesteria, joka tulkitsi koskettavasti Georg Otsin kipaleita. Ystäväiseni kanssa kippistimme valkoviinit ja toisillemme kehuimme laulajaa.

– Komea on, ihan näyttää Pelle Miljoonalta ja todella komean syvä ääni, ylistimme kilvan artistia.

Kysyin ystäväiseltäni, että mitä mietit tässä tilanteessa? Hänen muuten niin hoikassa vartalossa, vatsa on turvonnut isoksi. Ihan kuin olisi itse elämälle raskaana ja joutuisi synnyttämään kuoleman.

– En minä murehdi. Lääkärit ovat luvanneet, ettei kipuja tarvitse kärsiä. Enkä minä kuolemaa pelkää. Näen papan ja kaikki, jotka on aiemmin sinne menneet, tuumasi ystäväiseni ja hymyili surumielisesti.

Hiukan kiusasin häntä ja sanoin, että siellä saattaa olla kaplakkaa. Kaksi aviomiestäsi jo edeltäsi ovat menneet ja sinua ovat vastassa. Lupasinkin muistaa ystävääni aina, kun ukkonen oikein taivaan kannella jyllyyttää, että siellä sitä saatetaan kipakoita keskusteluja käydä. Nauroimme ihan vääränä asialle ja skoolasimme.

Kappaleen Rakastan elämää kohdalla toverini lauloi elämän karhentamalla äänellä mukana:

Jäänyt on - päivän työ, ilta varjoja tielleni siirtää.

Kaupungin - sydän lyö, valot laineille siltoja piirtää.

Rakastan Elämää, joka nuoruuden haaveita kantaa.

Rakastan Elämää, joka muistojen hetkiä antaa.