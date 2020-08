Kannuksen kaupunginhallitus lausunnossaan Vaasan hallinto-oikeudelle: "Päätös koskien Korpelan Voiman omistajaohjausta oli asian valmistelua"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Unto Ylitalo on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Kannuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Ylitalo jätti kesäkuun alussa oikaisuvaatimuksen Kannuksen kaupunginhallituksen toukokuisesta päätöksestä, joka koski Korpelan Voiman omistajaohjausta. Kyseisessä päätöksessä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Korpelan Voiman kuntayhtymälle yhtymähallituksen erottamista perusteluna epäluottamus Korpelan Voiman kuntayhtymän yhtymähallitukseen.

Kaupunginhallitus käsitteli Unto Ylitalon oikaisuvaatimusta kesäkuussa ja päätti jättää sen tutkimatta, koska sen kohteena oleva päätös koskee asian valmistelua, eikä siihen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Kyseisen päätöksen muutoksenhakuohjeena on ollut muutoksehakukielto, josta huolimatta Unto Ylitalo on jättänyt oikaisuvaatimuksen.

Kannuksen kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Vaasan hallintooikeudelle, että Kannuksen kaupungin tulkinnan mukaan oikaisuvaatimuksen kohteena ollut kaupunginhallituksen päätös koskien Korpelan Voiman omistajaohjausta, oli asian valmistelua, jonka vuoksi päätöksen muutoksenhakuohjeena oli muutoksenhakukielto. Kunnan viranomaisen päätös ryhtyä tiettyyn toimenpiteeseen ei ole valituskelpoinen, jos asia vielä myöhemmin tulee viranomaisen ratkaistavaksi.

Kannuksen kaupunginhallitus on päätöksellään päättänyt esittää Korpelan Voiman kuntayhtymälle yhtymähallituksen erottamista. Kannuksen kaupunginhallitus ei ole tehnyt asiassa lopullista päätöstä, eikä päätöksellä ole välittömiä energiayhtiötä sitovia vaikutuksia. Jos kaupunginhallituksen esitys rajaisi asiasta päättävän viranomaisen harkintavaltaa, kaupunginhallituksen päätös saattaisi olla muutoksenhakukelpoinen.

– Tässä tapauksessa asiasta päättäminen kuuluu kuitenkin tosiasiallisesti Korpelan Voiman kuntayhtymän yhtymäkokoukselle. Mahdollinen erottaminen ratkaistaan Korpelan Voiman kuntayhtymässä ja se voi perustua poliittiseen harkintaan, lausunnossa todetaan.