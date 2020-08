Staycation voi viedä "outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja



Eva Sundgren ja aviomies Jarmo Perälä järjestävät toisilleen elämysmatkoja omassa kaupungissaan Helsingissä. Hotelli Kämp on yksi heidän suosikkipaikoistaan, jossa he yöpyivät muun muassa vappuna.

Opettaja Eva Sundgren on staycation-konkari. Hän on jo vuosia minilomaillut Suomessa. Kokemuksia on kerryttänyt ja rikastuttanut myös se, että Sundgren on toiselta ammatiltaan opas.