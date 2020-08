Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronatilanne vaatii ihmisiltä myös pitkää pinnaa – Testausruuhkien syntyminen on ymmärrettävää

Koronatesteihin pääsy ja tulosten saaminen takkuavat Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että lieviäkin koronaviruksen oireita kokevan tulisi hakeutua koronavirustestiin matalalla kynnyksellä. STM on ohjeistanut menemään testiin yhdenkin oireen perusteella.

Työpaikat antavat omia ohjeistuksiaan, joiden pääviesti on mennä herkästi testiin. Moni pystyy tekemään etätöitä testin tulosta odottaessaan, jos oireet ovat hyvin lieviä tai testiin mennään muun tartuntaepäilyn vuoksi.

Ohjeistusten seurauksena testeihin menijöitä riittää. Tiukat ohjeet sekoittavat ihmisten arkea, mutta korona pakottaa tarkkuuteen. Kun lievästi oireilevat lapsetkin on viety testeiin koulun tai päiväkodin sijasta, ei ruuhkia ole voitu välttää. Tilanne on kaikkein vaikein pääkaupunkiseudulla.

Myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten koronavastaanotto on ruuhkautunut alkuviikolla. Infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan maanantaina koronaneuvontaan ja lasten päivystykseen tuli ennätyksellinen määrä yhteydenottoja koronaepäilyihin liittyen. Soitessa ruuhkia puretaan muun muassa pidentämällä työntekijöiden työpäivää. Näytteenottoon on lisätty resursseja.

Rahkonen summasi jo viime viikolla, että kaikki infektio-oireiset pyritään testaamaan, jos kyse ei ole selkeästi allergiasta vaan jostain muusta. Nopeus on asiantuntijoiden mukaan tärkeätä erityisesti siksi, ettei tartunnan saanut ehdi tartuttaa muita. Viivyttäminen haittaa jäljittämistä ja epideamian hallintaa.

Tautitilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan ja jokaisen kansalaisen on tehtävä oma osuutensa, vaikka se tuntuisi rasittavaltakin. Muiden koronarajoitusten tiukentaminen tai uusien rajoitusten käyttöön ottaminen ovat rajuja vaihtoehtoja, jotka lamauttavat elinkeinoelämää ja ihmisten elämää muutenkin.

Matkustusrajoituksiin on syytä suhtautua vakavasti eikä turhia riskejä saa ottaa. Koronatesteihin ja karanteeneihinkin liittyy ohjeistuksia, joita on ajoittain hankala ymmärtää. Nyt ihmisiltä toivotaan malttia ja sietokykyä sen lisäksi, että selkeät ohjeet ovat tarpeen säännöllisesti muuttuvassa tilanteessa. Myös arjessa on syytä jatkaa huomaavaisuutta ja pitää esimerkiksi turvavälejä.