Ponikunkkarit peruutukseen koronariskin vuoksi – Kaustinen isännöi tapahtumaa vasta kesällä 2022.

Kaustisen ravisyksyn suurtapahtumaksi kaavailtu ponikuninkuusravit on jouduttu peruuttamaan syyskuun 12.–13. päiviltä jonkin verran heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Ponikunkkareiden välivuodesta kertoi tiistaina Suomen Hippoksen ja Nikulan radan yhteinen tiedote.

– Kesän aikana tilanne tapahtuman järjestämisen suhteen näytti vielä hyvältä. Viime viikkoina viranomaissuositukset ovat kääntyneet jälleen suosituksiin välttää matkustamista alueille, joissa tartuntatapauksia on todettu enemmän. Ympäri Suomea olevien poniharrastajien kokoontuminen yhteen ei ole nyt mahdollista, sanoo Kaustisen radan toiminnanjohtaja Jyri Ahonen.

Poneilla piti ajaa kahtena peräkkäisenä päivänä Vermossa, mutta radat sopivat keskenään vuoronvaihdosta. Vaihto peruuntui, jolloin Vermo isännöi kesällä 2021 ja Kaustinen kesällä 2022.

– Oli puhetta ponikunkkareiden pitämisestä yksipäiväisinä, mutta siihen ei haluttu ryhtyä. Myöhemmälle syksyyn siirtäminen ei myöskään tullut kysymykseen.

Ahonen on hyvillään, että peruuntumisesta päätös järjestäjien ja osallistujien näkökulmasta riittävän varhain.

– Vältettiin erinäisiä kuluja, kun ratkaisu tehtiin ajoissa. Nyt meillä on suunnitelmat valmiina siirrettäväksi kesälle 2022.

Pitkämatkalaiset olivat ehtineet varata jo 75 sijoituspaikkaa poneille syyskuiselle viikonlopulle. Tapahtuma olisi kerännyt paikalle tuhansia ihmisiä. Peruuntumispäätöksellä haluttiin taata turvallinen harrastustoiminta sekä nuorille että aikuisille.

– Ponikuninkuusravit on valtakunnallinen lasten ja nuorten tapahtuma. Merkittävä määrä osallistujista olisi tullut alueilta, joilla koronavirustartuntojen määrät ovat kohonneet. Halusimme toimia vastuullisesti ja turvallisesti, sanoo Hippoksen nuoriso- ja koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää.

Jyri Ahosen mukaan lähialueen poniharrastajat huomioidaan syksyn raveissa järjestämällä niihin tavanomaista enemmän ponilähtöjä.

Isompien ravureiden kuninkuusraveja ei Kaustisella ajeta aivan lähivuosina. Kaustinen haki yhdessä Härmän Power Parkin radan kanssa yhteisiä kunkkareita, mutta ajatus tyssäsi Hippoksen valtuuskuntaan.

Seinäjoella kisataan kahtena suvena peräkkäin. Forssa on järjestelyvuorossa vuonna 2022 ja sen jälkeen tulevat Kouvolan, Jyväskylän ja Oulun kuninkuusravit.

– Seuraava haku on kolmen vuoden päästä. Se on pitkä aika, mutta toki Kaustisella on edelleen mielenkiintoa järjestää kuninkuusravit, tuumii Jyri Ahonen.

Varsinaiset kunkkarit on Nikulassa pidetty vuosina 1985 ja 2002.