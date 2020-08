Vaasan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikonloppuna viisi uutta koronavirustartuntaa. Osassa tapauksista todettiin yhteys vaasalaiseen pubiin. Vaikuttaisi siltä, että kyseiset tartunnat ovat lähtöisin Pohjanmaan alueelta, sillä mitään riskialueella oleskelua ei kyseisillä henkilöillä todettu.

Yksi tartunnoista todettiin keskussairaalan henkilökuntaan kuuluvalla. Työpaikalla tapahtuneet altistukset on selvitetty ja altistuneet 13 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Tartunnalle altistuneita potilaita ei ole selvityksessä todettu ollenkaan.

Näytteidenottomäärä on kasvanut sairaanhoitopiirissä voimakkaasti. Näytteitä otetaan keskussairaalan lisäksi yksityisillä lääkäriasemilla. Niiden ottamien näytteiden lukumäärä ei näy sairaanhoitopiirin tilastossa.

Keskussairaalan koronanäytteenottopiste sijaitsee päivystyksen läheisyydessä ja suurin osa näytteistä otetaan ulkona. Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella liikkuu tällä hetkellä yksi näytteenottoauto ja näytteitä otetaan myös Pietarsaaren laboratoriossa, Mustasaaren terveyskeskuksessa ja Kristiinankaupungin laboratoriossa.

Koko maassa voimakkaasti kasvaneet näytemäärät ovat johtaneet siihen, että näytteitä testaavat laboratoriot ovat ruuhkautuneet. Tämä johtaa siihen, että otettujen näytteiden valmistuminen kestää aikaisempaa pidempään. Vastausten viivästyminen puolestaan vaikeuttaa tartuntojen leviämisen torjuntaa.

Tällä hetkellä on liikkeellä myös monien muiden hengitystievirusten aiheuttamia lieviä ylähengitysinfektioita. Mikäli ainoana oireena on lievä nuha ilman edellä mainittuja koronavirukselle tyypillisiä oireita, kannattaa oma oireistoaan seurata muutaman päivän ajan.

Mikäli oireet kuitenkin pahenevat tai pitkittyvät, on aiheellista harkita hakeutumista koronatestaukseen. Lievienkin oireiden yhteydessä koronatestaus on aiheellinen, mikäli henkilö on kahden viikon sisällä oleskellut riskialueilla (useimmat ulkomaat) tai tietää altistuneensa koronavirukselle (lähikontakti varmistettuun koronaviruspotilaaseen).