Kokkola-Pietarsaari lentoaseman tulevaisuus on ollut tavallistakin sankemman sumun peitossa keväästä alkaen. Koronavirustartuntojen leviämisen myötä reittilennot pysähtyivät täysin. Kruunupyyssä sijaitsevan maakuntakentän kohtalo on ollut vaakalaudalla aiemminkin, mutta totaalinen stoppi aiheutti pelon lopullisesta sulkemisesta.

Finnair on ainoa operaattori lentoasemalla, ja tauko pitenee pahimmillaan kohti määrittelemätöntä tuntematonta. Epätietoisuutta on muissakin maakunnissa. Kruunupyyn lisäksi Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin ja Kemiin ei ole lennetty kesäkauden aikana.

Kruunupyyn lentoaseman merkitys alueen vientiteollisuudelle ja laajemminkin elinkeinoelämälle on tiedossa Finnairin päättävässä portaassa. Pietarsaaren seudun ja Kokkolan kaupungin johtajat laativat muun muassa toukokuussa yhteisen vetoomuksen Finnairille.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tavoittelee tosissaan maakuntien lentojen turvaamista. Paljon on jo kiviä käännetty maakunnallisten lentoasemien jatkon puolesta. Uusien työryhmien tehtävänä on löytää vastauksia kimurantteihin kysymyksiin. Yksi vaihtoehdoista olisi markkinaehtoinen liikenne, mutta valtion ostopalvelua ei suunnitella. Lyhyen tähtäimen ratkaisulla ei lentojen säilyvyyttä voi taata.

Kruunupyyn lentoaseman elinvoiman kannalta ratkaisu voi löytyy teknologisista harppauksista. Sähkö on tullut voimalla maalla kulkeviin ajoneuvoihin ja muuttanut jo tieliikenteen kalustoa. Sähköistyminen on tapahtumassa myös ilmassa. Sähköllä lentäviä lentokoneita on jo ilmassa.

Iso kysymys on, koska sähkölentokoneita voitaisiin käyttää esimerkiksi Kruunupyyn reittilentoihin. Insinööri-lehti kirjoitti maaliskuussa sähkölentokoneiden tulevan tällä vuosikymmenellä reittiliikenteeseen.

Sähköisessä vaihtoehdossa selkeitä kustannussäästöjä on luvassa kerosiinisyöppöihin koneisiin verrattuna polttoaine- ja huoltokuluissa. Lehden mukaan parhaillaan kehitellään alle 20-paikkaisia matkustajakoneita, jotka sopisivat lyhyisiin kaupunkien välisiin lentomatkoihin.

Sähköistetty reittiliikenne olisi myös ympäristön kannalta mainio parannus. Kehitysaskeleita on kuitenkin vielä otettava, että nähdään ensimmäinen Kruunupyyhyn laskeutuva sähköinen matkustajakone.

Onko odottavan aika liian pitkä? Toivottavasti ei.

